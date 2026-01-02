حسن الخاتمة.. وفاة مؤذن مسجد النور عقب أداء صلاة الفجر بالمحلة

شهد مسجد النور بمنطقة السبع بنات بمدينة المحلة التابع لمديرية أوقاف الغربية، واقعة وفاة مؤذن عقب أداء صلاة الفجر جماعة برفقه عدد من المواطنين الأمر الذي وصف بعلامات حسن الخاتمة جراء وفاته ساجدا أمام المنبر إثر هبوط حاد في الدورة الدموية ودفن بمقابر أسرته بوسط المدينة العمالية.

تفاصيل الواقعة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبر وفاة الحاج رشاد مختار مؤذن مسجد النور عقب رفعه لأذان صلاة الفجر وأدائها جماعة مع جيرانه وزملائه بذات المنطقة المذكورة، لافتين إلي ضرورة إقامة الصدقات الجارية علي روحه والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

علامات حسن الخاتمة

الجدير بالذكر أن المؤذن المتوفي اتسم بحسن المعاملة ودماثة الخلق نظرا لتمتعه بالعشرة الطيبة وحرصه الدءوب علي أداء صلوات الجماعة وفروضها كاملة طوال أكثر من 35 سنة قضاها داخل مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية.