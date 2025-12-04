قناة مجانية تنقل مباراة المغرب وعمان فى كأس العرب وموعد اللقاء

يلتقي مساء غد الجمعة منتخب المغرب مع نظيره منتخب عمان على ملعب استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العرب 2025.



وتنطلق مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب عمان فى ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غد الجمعة.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت المفتوحة مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب عمان مساء غد الجمعة فى ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.



منتخب المغرب بقيادة طارق السكتيوي يدخل اللقاء بهدف واحد وهو الفوز من أجل حسم تذكرة التأهل إلى دور الثمانية وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة 3-1.



فيما خسر منتخب عمان بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في الجولة الماضية فى بطولة كأس العرب بقطر 2025 أمام نظيره منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف.