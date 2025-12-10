استقرار الذهب والعملات والطقس .. وانطلاق مؤتمر الوطنية للإنتخابات لمتابعة الدوائر الـ30 الملغاة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، 10 ديسمبر 2025.

تفاصيل الأسعار:

الذهب عيار 18: 4812 جنيهًا

الذهب عيار 21: 5615 جنيهًا

الذهب عيار 24: 6417 جنيهًا

الجنيه الذهب: 44920 جنيهًا

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025



رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.

وجاءت الأسعار كالتالي:

الدولار الأمريكي:

شراء: 47.54 جنيه

بيع: 47.68 جنيه

اليورو:

شراء: 55.35 جنيه

بيع: 55.51 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 63.36 جنيه

بيع: 63.56 جنيه

الريال السعودي:

شراء: 12.67 جنيه

بيع: 12.71 جنيه

الدرهم الإماراتي:

شراء: 12.98 جنيه

بيع: 12.94 جنيه

متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة



قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.

وأضاف عبد الغفار ، في حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.

وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.

أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-12-2025

رصد برنامج صباح البلد حالة الطقس اليوم، حيث حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة الاضطرابات الجوية وعدم الاستقرار على مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك نتيجة امتداد المنخفض الجوي الممطر القادم من غرب البحر المتوسط، والذي يواصل تأثيره على السواحل الشمالية ويمتد ليشمل العديد من المناطق الداخلية.

سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة

وأوضحت الهيئة في تقريرها استمرار تدفّق السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على كلٍّ من: مرسى مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، شمال البحيرة، على أن تمتد الأمطار مع تقدم ساعات النهار إلى دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، السويس، الإسماعيلية، القاهرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، بنسب متفاوتة حسب الطبيعة الجغرافية لكل منطقة.

زيلينسكي يكشف مفاجآت عن خطة السلام.. هل تنتهي الحرب؟



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف وشركائها الأوروبيين سيقدمون قريبًا وثائق منقحة إلى الولايات المتحدة مرتبطة بخطة لإنهاء الحرب، وذلك بعد تحركات دبلوماسية مكثفة خلال الأيام الماضية.

زيلينسكي يكشف مفاجآت السلام

وفي تقرير عرضته فضائية “العربية”، تواجه كييف ضغوطًا من البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق سلام سريع، لكنها ترفض خطة مدعومة من واشنطن رأت أنها تتماشى مع مطالب موسكو.

ويبحث المسؤولون الأوكرانيون أيضًا عن ضمانات أمنية قوية تمنع روسيا من شن هجوم جديد مستقبلًا في حال التوصل إلى اتفاق.

الحمصاني: تطوير منطقة الأهرامات يستهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة مع الحفاظ على الطابع التاريخي



أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ الفلسفة الأساسية لمخطط تطوير منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير تقوم على الارتقاء بالشكل العمراني والخدمي للمحيط كاملاً في مساحة تمتد من مطار سفنكس شمالاً وحتى منطقة دهشور جنوباً، بهدف تقديم تجربة فريدة للزائرين والسائحين، مع الحفاظ الكامل على الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة وفق معايير منظمة اليونسكو.

واضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ من أبرز الأولويات توفير عدد كافٍ من الغرف الفندقية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، إذ إن الأعداد الحالية محدودة للغاية ولا تلبي احتياجات التوافد المتزايد للزوار بعد التطويرات الأخيرة، مشيرا إلى أهمية تحسين تجربة الزائر عبر إضافة أنشطة ترفيهية وخدمات جديدة تكاد تكون غير متوافرة حالياً في المنطقة.

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة



حرصا من موقع صدي البلد الإخباري، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، نقدم لكم بثا مباشرا لمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة ضمن المرحلة الأولي لإنتخابات مجلس النواب.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن قوات الاحتلال اعتقلت 100 فلسطيني في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

تحقيق ميداني مع المعتقلين

وأضافت القناة أن الاحتلال يقوم بإجراء التحقيقات الميدانية مع المعتقلين، دون تفاصيل إضافية عن الأسباب أو نتائج التحقيقات حتى الآن.

انتظام سير العملية الانتخابية في الدوائر الملغاة بالمنيا



قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن جميع المقار واللجان الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين في 30 دائرة موزعة على 10 محافظات، وهي الدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات فيها وفق قرار المحكمة الإدارية العليا ضمن الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

الدوائر الملغاة في المنيا

أوضح المراسل أن محافظة المنيا تُعد من المحافظات التي تُعاد فيها الانتخابات بالكامل داخل 5 دوائر، أبرزها دوائر مركز المنيا ومغاغة وأبو قرقاص وملوي، حيث يتنافس 19 مرشحاً على 13 مقعداً مخصصاً للمحافظة.

لو بتفكر تتجوز.. بـ40 ألف جنيه اشتري شبكتك والشعبة تكشف مفاجآت



مع الارتفاعات المستمرة في أسعار الذهب عالميًا، يواجه الشباب المقبل على الزواج تحديًا كبيرًا في اقتناء المشغولات الذهبية، خاصة الشبكة ودبل الزواج.

وقدم نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، نصائح عملية للشباب حول كيفية شراء الذهب بأسعار مناسبة دون التضحية بالجودة، مؤكدًا في الوقت نفسه استقرار الذهب كخيار استثماري آمن على المدى الطويل.