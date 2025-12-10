هدوء حذر | مفاجأة تنتطر أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من الهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب واسع لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، حيث تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها هذا الأسبوع لحسم اتجاه أسعار الفائدة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين قبل الإعلان عن القرار المُرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيما تتأرجح أسعار المعدن الأصفر داخل نطاق محدود مع انتظار نتائج الاجتماع المُقرّر الأربعاء.

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4209 دولارات.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4813 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5615 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6417 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.920 ألف جنيه.

وتشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يُعزّز ترقب الأسواق لأي إشارات من البنك المركزي الأمريكي حول مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ومن المُنتظر أن تحظى التحديثات الاقتصادية ومُخطط النقاط، إلى جانب المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول، بمتابعة دقيقة من المستثمرين بحثًا عن مؤشرات جديدة قد تؤثر على تحركات الدولار، ومن ثم على أداء الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة.