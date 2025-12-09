نتفليكس تعلن طرح الموسم الرابع من مسلسل Lupin في خريف 2026

أعلنت منصة نتفليكس موعد طرح الموسم الرابع من مسلسل الجريمة والغموض الفرنسي الشهير Lupin، حيث أكدت أن الموسم الجديد سيُعرض رسميًا في خريف 2026، بعد اكتمال عمليات التصوير خلال عام 2025.



ويعود بطل العمل عمر سي إلى تجسيد شخصية «أساني ديوب»، اللص النبيل المستوحى من مغامرات أرسين لوبين، في موسم يُنتظر أن يشهد تصاعدًا في الحبكة بعد الأحداث التي انتهى عندها الموسم الثالث.

كانت نتفليكس قد باشرت تصوير الموسم الرابع في العاصمة الفرنسية باريس خلال مايو 2025، وشملت المشاهد مواقع بارزة في المدينة، إلى جانب مشاهد أكشن واسعة النطاق.

ومن المقرر أن يتكوّن الموسم من ثماني حلقات تقريبًا، مع مشاركة الممثلين الأساسيين إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة.

من المرجّح أن يستكمل الموسم الرابع خط النهاية المفتوحة للموسم السابق، خصوصًا بعد احتدام الصراع ودخول أساني ديوب مرحلة أكثر تعقيدًا، بما يمهّد لمغامرات جديدة تتقاطع فيها الخدع الذكية، ومطاردات الشرطة، والعلاقات المتشابكة داخل عالم السرقات الراقية.

يُعد Lupin واحدًا من أنجح أعمال نتفليكس غير الناطقة بالإنجليزية، إذ حققت مواسمه السابقة نسب مشاهدة مرتفعة عالميًا.



وتراهن المنصة على الموسم الرابع لاستمرار النجاح، إذ يحافظ العمل على الهوية الباريسية الأنيقة التي شكّلت جزءًا رئيسيًا من شعبيته.