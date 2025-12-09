آدم ماجد المصري يدخل عالم الغناء بـ قلبي قالي

يستعد الفنان الشاب آدم ماجد المصري، نجل الفنان ماجد المصري، لإطلاق أولى تجاربه الغنائية بعنوان “قلبي قالي”، عبر حساباته على منصات الاستماع الموسيقية وموقع الفيديوهات يوتيوب.

في خطوة ينتظرها عدد كبير من متابعيه الذين يرون أن هذه البداية ستكون نقطة انطلاقه فنية له. ويعمل آدم خلال هذه الفترة على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع، لضمان ظهور الأغنية بالشكل المناسب، وكان قد طرح البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه على إنستجرام، معلنًا موعد طرحها وقائلًا: “أغنية قلبي قالي ٢٣ ديسمبر إن شاء الله”.

وتعد هذه الأغنية العمل الغنائي الأول في مسيرة آدم، ومن المقرر أن تُطرح بطريقة الفيديو كليب، وقد شارك في إخراجها كل من شهاوي وميدذ، وظهرت في الكليب الموديل الشابة ملك الجلالي، وجميعهم يبلغون من العمر 18 عامًا فقط.

كما يستعد آدم خلال الفترة القادمة للمشاركة في عمل مسرحي جديد، في أولى تجاربه التمثيلية، حيث ينضم إلى مجموعة كبيرة من الأبطال الشباب.

والمسرحية تأتي بعنوان "دهب" من تأليف و إخراج زازي حافظ و بطولة نيلي صادق و آدم المصري و مجموعة كبيرة من الأطفال و الكبار.