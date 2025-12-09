قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب
165 مليون يورو لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من البنك الأوروبي
سيناريوهات ما بعد مادورو.. إدارة ترامب تضع خطة سرية عقب رحيل الرئيس الفنزويلي
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
فن وثقافة

آدم ماجد المصري يدخل عالم الغناء بـ قلبي قالي

آدم ماجد المصري
آدم ماجد المصري
أوركيد سامي

يستعد الفنان الشاب آدم ماجد المصري، نجل الفنان ماجد المصري، لإطلاق أولى تجاربه الغنائية بعنوان “قلبي قالي”، عبر حساباته على منصات الاستماع الموسيقية وموقع الفيديوهات يوتيوب.

في خطوة ينتظرها عدد كبير من متابعيه الذين يرون أن هذه البداية ستكون نقطة انطلاقه فنية له. ويعمل آدم خلال هذه الفترة على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع، لضمان ظهور الأغنية بالشكل المناسب، وكان قد طرح البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه على إنستجرام، معلنًا موعد طرحها وقائلًا: “أغنية قلبي قالي ٢٣ ديسمبر إن شاء الله”.

وتعد هذه الأغنية العمل الغنائي الأول في مسيرة آدم، ومن المقرر أن تُطرح بطريقة الفيديو كليب، وقد شارك في إخراجها كل من شهاوي وميدذ، وظهرت في الكليب الموديل الشابة ملك الجلالي، وجميعهم يبلغون من العمر 18 عامًا فقط.  

كما يستعد آدم خلال الفترة القادمة للمشاركة في عمل مسرحي جديد، في أولى تجاربه التمثيلية، حيث ينضم إلى مجموعة كبيرة من الأبطال الشباب.

والمسرحية تأتي بعنوان "دهب" من تأليف و إخراج  زازي حافظ و بطولة نيلي صادق و آدم المصري و مجموعة كبيرة من الأطفال و الكبار.

اخبار الفن نجوم الفن آدم ماجد المصري

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

سعيد مختار

القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

الأرصاد الجوية

لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

ازالة مخلفات

ضبط 8 مخالفين للبناء خارج الحيز وبدون ترخيص في المنصورة والمطرية

جامعة دمنهور تهنئ الطالبة آية شلتوت

جامعة دمنهور تهنئ الطالبة آية شلتوت بـ كأس مصر للفرسان ذوي الهمم

جامعة دمنهور تشارك في الندوة التوعوية التثقيفية

جامعة دمنهور تشارك في الندوة التوعوية التثقيفية لطلاب مصر

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

