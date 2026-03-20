البيت الأبيض : أمريكا وارد تسيطر على جزيرة خرج الإيرانية في أي وقت
إبراهيم نظير : ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار مفتاح كبح جماح الغلاء في مصر
قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي
بحضور الرئيس السيسي .. طلاب جامعة العاصمة يشاركون في احتفالية “عيد سعيد”
إخواته طردوه .. التدخل السريع ينقذ شاباً بلا مأوى في أول أيام العيد
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صواريخ باليستية من وسط إيران باتجاه إسرائيل
قصة النسخة المفقودة من العيال كبرت .. وخفايا لا تُعرف عن المسرحية الشهيرة
طريقة عمل سلطة الفسيخ بالطحينة وأسعار الفسيخ أول يوم العيد
رعب وبكاء واعتراف بحب أوسة| لقاء الخميسي تقع في فخ رامز ليفل الوحش
لقاء الخميسي : بحب أوسة وسامحته .. ومش بفكر اتطلق منه
إطلالة من الشنط البلاستيك.. لوك غريب لـ عبير صبري في عيد الفطر
4 أفعال تعرضك للحبس في عيد الفطر.. اعرفها
الإشراف العام
برلمان

4 أفعال تعرضك للحبس في عيد الفطر.. اعرفها

محمد الشعراوي

مع حلول عيد الفطر المبارك 2026، يستغل البعض أجواء العيد بطرق غير لائقة، والقيام بأفعال غير مقبولة ومخالفة للقانون.

وتمثلت بعض هذه الأفعال في “تصوير الآخرين دون إذنهم بهدف الابتزاز” أو “استخدام الألعاب النارية لإثارة الذعر” أو “التحرش بالآخرين”؛ مما يعكر فرحة المناسبة، ويؤثر سلبا على الأجواء.

عقوبة تعاطي المخدرات

كما يجرم القانون “تعاطي المخدرات بجميع أشكالها”، حيث تنص العقوبات على:

السجن لمدة تصل إلى 15 سنة في بعض الحالات.

غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.

وفي معظم الحالات، تصدر الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لتقدير القاضي وملابسات القضية.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير؛ لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".


عقوبة حيازة الألعاب النارية

حيازة الألعاب النارية

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.


عقوبة التحرش

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.

وأوضحت المادة ذاتها: “تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

وننسي اللي كان

بعد تأخر عرضها.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان

استمرار حالة عدم الاستقرار

منخفض "العيد" يضرب بقوة.. عواصف وسيول تجتاح المحافظات

نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

حالة الطقس

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

حالة الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات بعد ساعات| الطقس

القهوة

تحذير صحي خطير| القهوة ليست بريئة.. أدوية يجب تجنب تناولها معها

ترشيحاتنا

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | احذر تناول الكحك على معدة فارغة.. أضرار تناول الفسيخ والرنجة على الحامل وجنينها

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 19 مارس 2026: خلافات بسيطة

بالصور

تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟

هل حلاقة الشعر في الأماكن الحساسة ضارة للنساء؟.. مخاطر لا تعلمها

هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟

فيديو

سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

مؤلف الست موناليزا

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد