4 أفعال تعرضك للحبس في عيد الفطر.. اعرفها

مع حلول عيد الفطر المبارك 2026، يستغل البعض أجواء العيد بطرق غير لائقة، والقيام بأفعال غير مقبولة ومخالفة للقانون.

وتمثلت بعض هذه الأفعال في “تصوير الآخرين دون إذنهم بهدف الابتزاز” أو “استخدام الألعاب النارية لإثارة الذعر” أو “التحرش بالآخرين”؛ مما يعكر فرحة المناسبة، ويؤثر سلبا على الأجواء.

عقوبة تعاطي المخدرات

كما يجرم القانون “تعاطي المخدرات بجميع أشكالها”، حيث تنص العقوبات على:

السجن لمدة تصل إلى 15 سنة في بعض الحالات.

غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.

وفي معظم الحالات، تصدر الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لتقدير القاضي وملابسات القضية.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير؛ لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".



عقوبة حيازة الألعاب النارية

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.



عقوبة التحرش

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.

وأوضحت المادة ذاتها: “تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه”.