معلومات عن سلسلة Emily in Paris بعد طرح الموسم الثالث على نتفليكس

عرضت منصة Netflix الجزء الثالث من مسلسل “ايميلي في باريس”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه جزئي العمل.

وفي الموسم الثالث، تواجه إميلي العديد من التحديات في سبيل تحقيق أحلامها من خلال الدراسة والعمل، وتجد نفسها مشتتة في عالم الحب من جديد.

“ايميلي في باريس” بطولة كل من ليلي كولينز، لوسيان لافسكونت، فلبين ليروي بوليو، لوكاس برافو، آشلي بارك.

وتدور قصة المسلسل، حول ايميلي التي تتحول حياتها من مسؤولة تسويق في "شيكاغو" إلى ان تتولى وظيفة الأحلام في "باريس"، و تخوض مغامرة حياتها الجديدة وتحاول الموازنة بين العمل والصداقة والحبّ.

يذكر أن مسلسل Emily in Paris هو عمل كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول الموضة وبيوت الأزياء ومعاناة متخصصة في الدعاية من أمريكيا مع شركتها وحياتها الجديدة في باريس.

شهدت أحداث الموسم الثاني من Emily In Paris المزيد حول علاقات الحب في حياة ليلي كولينز، ومحاولتها للتركيز في عملها رغم كل المعوقات، وحيرتها بين 2 من المحبين التي تعلقت بهما رغم الظروف الصعبة الخاصة بكل علاقة.

وكان الموسم الأول من Emily In Paris الأكثر مشاهدة على نتفليكس لعام 2020، ونال ترشيحين لجائزة الإيمي، بما فيها أفضل عمل كوميدي.