قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يلوح بمخاوف احتكارية بشأن استحواذ نتفليكس على وارنر براذرز

ترامب
ترامب
أ ش أ

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف محتملة تتعلق بمكافحة الاحتكار بشأن خطة شركة "نتفليكس" الأمريكية للاستحواذ على شركة "وارنر براذرز ديسكفري" مقابل 72 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحصة السوقية للكيان المندمج قد تشكل مشكلة.

تأتي تصريحات ترامب وسط انتقادات للصفقة المحتملة وتأثيرها على صناعة السينما، وهو ما قد يثير مخاوف من معارضة الجهات التنظيمية لدمج أكبر منصة بث في العالم مع أيقونة من أيقونات هوليوود، وتواجه الصفقة مراجعة مطولة من جانب وزارة العدل الأمريكية، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل صناعة الترفيه.

وقال ترامب ردا على سؤال بشأن الصفقة، مؤكدا أنه التقى مؤخرا بالرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس تيد ساراندوس: "حسنا، هذه الصفقة يجب أن تمر بإجراءات، وسنرى ما سيحدث.. لكنها حصة سوقية كبيرة، وقد تكون مشكلة"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأظهرت الرهانات في سوق التوقعات "بوليماركت" أن احتمال إتمام نتفليكس للاستحواذ بحلول نهاية 2026 تراجع إلى 23% بعدما كان نحو 60% قبل تصريحات ترامب، وارتفعت أسهم وارنر براذرز بنسبة 1% في التعاملات المبكرة على منصة "بلو أوشن"، بينما تراجعت أسهم نتفليكس بنسبة 1.4%.

ومن شأن الصفقة أن تجمع بين أكبر شركة في صناعة البث عالميا وخدمة "إتش بي أو ماكس"، وقد تجادل إدارة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، التي ستراجع الصفقة في الولايات المتحدة، بأن الصفقة غير قانونية لأن الحصة السوقية المجمعة ستدفع نتفليكس إلى ما يتجاوز عتبة 30%.

وقال ترامب: "نتفليكس لديها حصة سوقية كبيرة جدا، وعندما تكون وارنر براذرز معها، فإن هذه الحصة سترتفع كثيرا"، مضيفا أنه سيكون منخرطا شخصيا في عملية اتخاذ القرار.

ومن المتوقع أن تجادل نتفليكس بأن خدمات أخرى مثل يوتيوب التابعة لشركة "ألفابت"، ومنصة "تيك توك" التابعة لشركة "بايت دانس" يجب أن تؤخذ في الاعتبار ضمن أي تحليل للسوق، وهو ما سيقلص بشكل كبير من الهيمنة السوقية الظاهرة للمنصة.

وكان ساراندوس قد التقى ترامب في البيت الأبيض مؤخرا للضغط من أجل إتمام الاستحواذ، وفق ما أفادت به "بلومبرج" في وقت سابق، كما قال ساراندوس وقتها إن نتفليكس لم تكن بأي حال احتكارا مطلقا، وأنها تعرضت أيضا لخسائر في أعداد المشتركين قبل عامين، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وفي حال إتمام الصفقة، ستكون "وارنر براذرز" قد استبعدت شركة "باراماونت سكاي دانس" والتي كانت تسعى لشرائها، في خطوة قد تشعل معركة سياسية في واشنطن، حيث تعتمد باراماونت على دعم ثاني أغنى رجل في العالم، لاري إليسون، وقد روجت لعلاقاتها الطويلة مع ترامب، كما أن استحواذ باراماونت، الذي أُغلق في أغسطس، حظي بإشادة علنية من الرئيس الأمريكي.

كما انتقد مشرعون أمريكيون من الحزبين الصفقة بالفعل، من بينهم النائب الجمهوري داريل عيسى والسناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، معتبرين أن الصفقة، التي ستنشئ عملاق بث عالمي يضم 450 مليون مستخدم، تضر بالمستهلكين.

وقال الخبير في بورصة "وول ستريت"، إد يارديني: "لا أعتقد أنها تخلق وضعا احتكاريا حقيقيا.. الاحتكارات التكنولوجية لا تدوم طويلا لأن هناك دائما من يجد طريقة للمنافسة، وهناك بالتأكيد عدد كبير من خدمات البث الأخرى".

ومن المرجح أيضا أن تخضع صفقة نتفليكس لمراجعة موسعة من قبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وفي المملكة المتحدة، كانت الصفقة قد خضعت للتدقيق بالفعل قبل الإعلان عنها، حيث ضغطت عضوة مجلس اللوردات البارونة لوسيانا بيرجر على الحكومة بشأن تأثير الصفقة على المنافسة وأسعار المستهلكين.

وحتى إذا ركزت مراجعات مكافحة الاحتكار فقط على قطاع البث، تعتقد نتفليكس أنها ستنتصر في النهاية، في ظل وجود منافسين كبار آخرين مثل خدمة برايم التابعة لشركة أمازون وشركة والت ديزني، بحسب أشخاص مطلعين على رؤية الشركة، وفقا لـ"بلومبرج".

ومن المتوقع أن تجادل نتفليكس بأن أكثر من 75% من مشتركي "إتش بي أو ماكس" مشتركون بالفعل في نتفليكس، ما يجعل الخدمتين مكملتين لبعضهما لا متنافستين، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

كما من المتوقع أن تدفع الشركة بأن خفض تكاليف المحتوى عبر تملك "وارنر براذرز"، وإلغاء التقنيات الخلفية المكررة، ودمج نتفليكس مع ماكس، سيؤدي إلى خفض الأسعار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكافحة الاحتكار خطة شركة نتفليكس الأمريكية استحواذ على شركة وارنر براذرز ديسكفري صناعة السينما معارضة الجهات التنظيمية لدمج أكبر منصة بث في العالم أيقونة من أيقونات هوليوود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار

حسن الخطيب يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون

«غرفة صناعة الجلود» و«بيراميدز الدولية» تطلقان المؤتمر التحضيري للدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود

انطلاق المؤتمر التحضيري للدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود

التمثيل التجارى ينظم إجتماعاً تنسيقياً مع الجهات الوطنية المصرية

التمثيل التجارى ينظم اجتماعا تنسيقيا مع الجهات الوطنية المصرية

بالصور

لقطات من اليوم الأول لتصوير «على قد الحب» بطولة نيللى كريم وشريف سلامة

نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.

جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟

العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026

محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد