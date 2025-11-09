وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية لتحويل مصر لمركز عالمي لصناعة التعهيد وتطوير البنية التكنولوجية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة أطلقت استراتيجية طموحة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة التكنولوجيا العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

البنية التحتية الرقمية

وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، بما يواكب التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تمتلك مقومات متميزة في هذا القطاع، من كوادر بشرية مدربة، وموقع جغرافي متميز، واستثمارات متنامية في البنية التكنولوجية، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية العاملة في مجالات التعهيد وخدمات الدعم الفني.

تدريب الشباب في المهارات الرقمية

وشدد وزير الاتصالات على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير مراكز البيانات، وتوسيع برامج تدريب الشباب في المهارات الرقمية، بهدف تمكينهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، ودعم خطط التحول الرقمي التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.