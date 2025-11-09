قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث
خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
توك شو

وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية لتحويل مصر لمركز عالمي لصناعة التعهيد وتطوير البنية التكنولوجية

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
محمد البدوي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة أطلقت استراتيجية طموحة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة التكنولوجيا العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

البنية التحتية الرقمية 

وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، بما يواكب التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تمتلك مقومات متميزة في هذا القطاع، من كوادر بشرية مدربة، وموقع جغرافي متميز، واستثمارات متنامية في البنية التكنولوجية، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية العاملة في مجالات التعهيد وخدمات الدعم الفني.

تدريب الشباب في المهارات الرقمية

وشدد وزير الاتصالات على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير مراكز البيانات، وتوسيع برامج تدريب الشباب في المهارات الرقمية، بهدف تمكينهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، ودعم خطط التحول الرقمي التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

الاتصالات وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

الاهلي

حسن المستكاوي: مبروك للأهلي اللقب الخامس على التوالي

ياسر صادق

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الفنان القدير ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري

مرام علي

هيكون سر.. مرام علي تكشف عن عمل جديد بمشاركة أحمد حاتم

بالصور

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

