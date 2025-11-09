وزير الاتصالات: لدينا أسرع انترنت في إفريقيا للعام السادس على التوالي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه في عام 2010 أطلقنا استراتيجية التعهيد الخاصة بمصر الرقمية لأن مصر لديها المواهب والمرونة والابتكار التي تساعد في تصدير الطموح العالمي.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته في القمة العالمية لصناعة التعهيد، أن استراتيجيتنا ترتكز على ركائز قومية لاقتصاد مصر، وهذه الثقة تمتد إلى العالم كله.

وأوضح أن هذه اللحظة مهمة لأن قطاع تكنولوجيا المعلومات يسهم في الناتج القومي ومستمر في النمو أسرع مما نتوقع وأسرع من المتوسط.

وتابع: نعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من دول العالم، منوها بأن 60% من سكان مصر في عمر الشباب ينتجون 760 ألف خريج سنويا من 130 جامعة ولدينا 500 ألف من بينهم متخصصين في تكنولوجيا المعلومات ومهندسي الكمبيوتر بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أننا لدينا أسرع انترنت في إفريقيا للعام السادس على التوالي بفضل 6 مليارات دولار استثمارات في هذا المجال، كما نطور الألياف الضوئية لـ90 مليون مواطن في 400 ألف قرية.

وأكد وزير الاتصالات، أننا نقدر الشركاء للغاية ومصر لديها مواهب يمكن الاعتماد عليها والبنية التحتية المتقدمة وهذا يقود إلى تقديم خدمات تنافسية.

وقال: مستقبل الخدمات الرقمية العالمي يبدأ من مصر، مدفوعا بجيل شاب لديه الذكاء والتصميم على تحقيق الامتياز، كما يقول الشعار "من مصر إلى العالم".

القمة العالمية لصناعة التعهيد

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صناعة التعهيد،في مصر، بالإضافة إلى التوقيع علي 55 عقد بين الاتصالات وشركات التعهيد بأحد فنادق الجيزة.

وتقدم شركة التعهيد خدمات خارجية متخصصة لشركات أخرى، سواء كانت محلية أو عالمية. وتشمل هذه الخدمات مراكز الاتصال الرقمية، وتطوير البرمجيات، وصيانة البنية التحتية، والدعم الفني، والحوسبة السحابية، وحلول الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على توفير تجربة سلسة للعملاء.

وتُعد مصر مركزًا جاذبًا لهذه الصناعة، حيث تستقطب استثمارات عالمية كبيرة وتضم العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال.