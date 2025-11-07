مستشار وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي تحد كبير للأمن القومي إذا أسيء استخدامه

شدد الدكتور مصطفى ثابت، مستشار وزير الاتصالات، على أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة المجتمعات الحديثة، لكنه في الوقت ذاته يمثل تحديًا كبيرًا للأمن القومي إذا أسيء استخدامه.

المخاطر السيبرانية

وأوضح ثابت خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة للنمو والابتكار، مع وضع أطر قانونية وأخلاقية لحماية الدولة والمواطنين من المخاطر السيبرانية.



وأشار إلى أن إساءة استخدام هذه التقنيات قد تتسبب في خسائر عالمية تقدر بالتريليونات، لافتًا إلى أن متوسط تكلفة الاختراق السيبراني الواحد قد يصل إلى ملايين الدولارات.

حيادية الفضاء العام

كما حذر من استغلال الذكاء الاصطناعي سياسيًا عبر توجيه المحتوى الرقمي أمام المستخدمين، مما يهدد حيادية الفضاء العام ويؤثر على الرأي العام.

تطوير الذكاء الاصطناعي

وأكد ثابت أن مصر وضعت استراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى رفع مساهمة هذه التقنيات في الناتج المحلي بحلول 2037، مع التأكيد على أهمية البنية التحتية الرقمية والقوى البشرية المؤهلة لضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون "نورًا يضيء الطريق"، لا أداة تهدد المجتمع أو الأمن القومي، مع التركيز على حماية المعلومات، وتعزيز القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتأهيل الموارد البشرية لتصبح قادرة على التعامل مع التحديات الحديثة.

