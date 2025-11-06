ما هي عقوبة تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي؟ تعرف عليها

قال المحامي محمد ميزار، إن قضايا تركيب صور عارية وفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي لها عقوبة قانونية وهي الحبس لمدة ستة أشهر بحكمة من المحكمة الاقتصادية.

وأضاف محمد ميزار، في لقائه على قناة "الحدث اليوم"، أن المتهم يظن أنه بمأمن عندما ينشر صور وفيديوهات من خلال حسابات وهمية وهذا خطأ فهو من السهولة بمكان لاكتشاف هذا الشخص.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سهَّل هذه الملاحقات ومعرفة هذه الوقائع وكشف تفاصيلها بسهولة، منوها أن البعد البيومتري يتمكن تحديد الصور المزيفة من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن تزييف الصور يضعنا أمام كارثة حقيقة أمام أشخاص يجهولون التطورات التكنولوجية الحديثة لمعرفة كواليس هذه الوقائع.