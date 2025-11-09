وزير الاتصالات: مصر مركز مهم في صناعة التعهيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن استراتيجية الوزارة تقوم علي ركائز قومية حيث أن قطاع الاتصالات يعتبر ركيزة هامة في الاقتصاد المصري لافتا ان هذه اللحظة مهمة جدا في قطاع الاتصالات.

وزير الاتصالات

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صناعة التعهيد أن قطاع الاتصالات ساهم في الناتج القومي وتضاعف ثلاث أضعاف خلال الفترة الماضية مشيرا الي أن نمو قطاع الاتصالات ينمو أسرع مما نتوقع.

واشار الي أن القطاع يحقق أهدافها الخاصة بالتعهيد مشيرا الي ان مصر مركز مهم في صناعة التعهيد ونعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية حيث أن مصر لديها جميع المقومات لنجاح صناعة التعهيد مشيرا الي ان مصر لديها المواهب التي يمكن الاعتماد عليها في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا أن ٦٠% من المواطنين في مصر تحت سن ١٤ عام كما أن الوزارة تقوم بتدريب الكثير من الشباب حيث انه تم تدريب ٨ آلاف شخص هذا العام في مجال الاتصالات.

واكد وزير الاتصالات أن مصر لديها بنية تحتية قوية خاصة بالاتصالات وشبكة طرق ومواصلات ترقى للمستوى العالمي كما أننا لدينا القدرة علي توفير الكهرباء وقمنا بتوصيل الفيبر القري حتي يستفيد اهل القرى من الانترنت.