بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في أبطال أوروبا
500 عارض.. صدى البلد ينشر التفاصيل الكاملة لمعرض Cairo ICT برعاية وزارة الاتصالات

معرض
معرض
أحمد عبد القوى

أعلن معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا  Cairo ICT عن إطلاق فعاليات نسخته التاسعة والعشرين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت شعار AI Everywhere الذكاء الاصطناعي في كل مكان، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة أكثر من 500 عارض، ونخبة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

يجمع 2025Cairo ICT تحت مظلته 5 فعاليات متخصصة تشمل انعقاد الدورة الثانية عشرة للمعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX  تحت رعاية البنك المركزي المصري، والمعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات  والحوسبة السحابية AIDC في انعقاده الثاني تحت رعاية وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى معرض ومؤتمر الشباب وتكنولوجيا الترفيه Connecta في انعقاده الخامس، إلى جانب Innovation Arena  للإبداع، وفعاليات Cyber Zone للأمن السيبراني لأول مرة في موقعين داخل المعرض.

وتشارك في معرض Cairo ICT2025، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتNTRA ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتITEDA ، والبريد المصري، والهيئة العربية للتصنيع، كما يشارك جهاز مستقبل مصر تحت لقب "ضيف الشرف" ليطرح رؤيته حول التحول الرقمي ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويقدّم معرض Cairo ICT2025 في نسخته الجديدة جلسات تفاعلية وعروضًا تطبيقية تواكب التطورات في الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجيل الخامس، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، وتكنولوجيا التعليم بمشاركة جناح كامل لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات الخضراء، والهوية الرقمية eKYC.

ومن جانبه صرح أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز انترناشيونال، المنظمة لمعرض ومؤتمر Cairo ICT، بأن النسخة التاسعة والعشرين من 2025Cairo ICT تجمع خبرات العقود الماضية وتواكب تطوارت التكنولوجيا العالمية على كافة المستويات بما يشمل جميع القطاعات الأخرى التي باتت أكثر احتياجاً للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما يواصل Cairo ICT رسم وصياغة المستقبل التكنولوجي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن المعرض ينطلق هذا العام تحت شعار الذكاء الاصطناعي في كل مكان "AI Everywhere، حيث إن الدور المحوري الذي يقوده معرض Cairo ICT في قطاع الاتصالات على مدار نحو 3 عقود لم يعد يقتصر على التأثير المباشر في تنمية القطاع فحسب بل أصبح يمتد بتأثيره ودعمه إلى كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تشهد طفرات هائلة في التحول الرقمي والدمج التكنولوجي لكافة عملياتها اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، ومن ثم أصبح معرض Cairo ICT يقود نحو دعم وتحفيز الاقتصاد الحديث بالكامل.

وأعرب أسامة كمال عن سعادته بحصول معرض Cario ICT على جائزة المعرض الأكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا والابتكار بالشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن جوائز Global brand Awards  العالمية وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه الأول في عام 2022، ويأتي هذا الفوز بدعم الشركاء ودعم الإعلام ودعم رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى أصبح معرض Cairo ICT هو الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وينعقد معرض ومؤتمر Cario ICT2025 برعاية كل من شركة دل تكنولوجيز ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة WB Engineers+Consultants، والبنك التجاري الدولي مصر CIB، وشركة هواوى، وشركة اورنچ مصر، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية إيجيبت تراست  وماستر كارد، وشركة ميدار، وشركة فورتينت.

كما تضم قائمة الرعاة كلا من شركة سيلزفورس، ومجموعة بنية، وشركة خزنة، والبنك الأهلى المصرى، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك الإسكندرية، ومجموعة شاكر، وشركة ICT Misr و IoT Misr، ونتورك انترناشيونال، وشركة Meinhardt .

اتصالات معرض اتصال

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
السيارات الصينية
