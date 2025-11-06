قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار وزير الاتصالات: الصراع بين أمريكا والصين حرب ذكاء اصطناعي

أمريكا والصين
أمريكا والصين
محمد البدوي

قال الدكتور مصطفى ثابت، مستشار وزير الاتصالات، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية للتطوير أو الترفيه، بل تحول إلى سلاح استراتيجي يُستخدم لإعادة رسم خرائط النفوذ حول العالم، وتغيير موازين القوى بين الدول الكبرى.

حرب ذكاء اصطناعي

وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحرب الدائرة اليوم بين الولايات المتحدة والصين ليست عسكرية في المقام الأول، بل هي "حرب ذكاء اصطناعي وسيطرة على البيانات"، مشيرًا إلى أن نحو 75% من القدرات التقنية الفائقة في العالم تتركز بين القوتين العظميين، مما يمنحهما نفوذًا عالميًا متزايدًا.

 القرار والمعلومة والرأي العام

وأضاف أن العالم كان فيما مضى يُقاس بتفوقه العسكري أو امتلاكه للطاقة أو القوة الاقتصادية، أما الآن، فمن يمتلك البيانات هو من يمتلك القوة الحقيقية فالداتا أصبحت الثروة الجديدة، ومن يسيطر على مراكز تخزينها وتحليلها، يتحكم في القرار والمعلومة والرأي العام.


وأشار الدكتور مصطفى ثابت إلى أن هذا الواقع يمثل فرصة استراتيجية كبرى لمصر والدول العربية لتأسيس مراكز بيانات وطنية مستقلة، تحفظ خصوصية المستخدمين وتتيح استثمار البيانات داخليًا، بدلًا من أن تكون تحت سيطرة الخارج.
 

ولفت إلى أن تجربة الصين مثال واضح على هذا التحول، حيث استطاعت بكين أن تحقق تقدمًا هائلًا منذ التسعينات بفضل حجب بيانات مواطنيها عن الخارج، واستثمارها داخليًا لتطوير تقنياتها، حتى أصبحت اليوم من أكبر القوى في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي عالميًا.
 

وشدد مستشار وزير الاتصالات على أن البيانات لم تعد تُستخدم فقط في مجالات اقتصادية، بل أيضًا في توجيه الرأي العام والتأثير على السلوك الجمعي للشعوب، مما يجعل السيطرة عليها مسألة أمن قومي من الدرجة الأولى.
 

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور مصطفى ثابت أن العالم يتجه إلى مرحلة جديدة من الصراع غير التقليدي، عنوانها "من يملك المعلومة يحكم العالم"، مشيرًا إلى أن الصين أصبحت اليوم “الغول الحقيقي” في هذا الميدان، بينما تستمر الولايات المتحدة في ضخ استثمارات هائلة لتحافظ على صدارتها.
 

الذكاء الاصطناعي الاتصالات وزير الاتصالات مصطفى ثابت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد