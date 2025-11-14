عالية المهدي: بيع أرض رأس الحكمة ساهم في استقرار سعر صرف الدولار

قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بيع أرض رأس الحكمة كان له تأثير كبير في استقرار سعر صرف الدولار، وسمح بسداد جزء من الدين وعدم وجود ضغط على العملة.

وأضافت عالية المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن المصادر المستقرة التي نملكها في جلب العملة الصعبة يجب زيادتها والتركيز عليها مثل تحويلات المصريين في الخارج والسياحة.

وأشارت إلى أن السياح يمكن أن يزيدوا مدة وجودهم في مصر من أجل زيارة المتحف المصري الكبير، وهذا الأمر يمكن أن يساهم في زيادة دخل الدولار من قطاع السياحة، وفي النهاية علينا أن ننتظر لمدة عام حتى نستطيع الحكم.