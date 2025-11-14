عالية المهدي: لا توجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي في الزراعة.. فيديو

قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا توجد دولة في العالم عندها اكتفاء ذاتي من الزراعة.

وأضافت المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن ما نهدف إليه هو إنتاج المنتجات التي نبدع فيها وإنتاجيتنا مرتفعة فيها تكفي احتياجاتنا ونصدر الباقي نستورد منه المنتجات التي تنقصنا.

وتابعت: كل الدول الزراعية الكبرى يستوردون بعض المنتجات فلا توجد دولة تنتج كل شيء او تكتفي ذاتيا من كل شيء، ولكن كل دولة تنتج ما تبدع فيه.

وأوضحت أنه يجب علينا الاهتمام برفع إنتاجية الأرض والإنفاق على الأبحاث وتطوير التقاوي والإنفاق على الإرشاد الزراعي.