عالية المهدي: المورد البشري طاقة جبارة يجب الاستفادة منها

قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنني على قناعة تامة أننا كدولة بانتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، أن نطلق البرنامج الخاص بنا دون أي اعتماد على المؤسسات الدولية.

وأضافت عالية المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أننا يمكن أن نعتمد على الموارد الذاتية التي نملكها وتتمثل في المورد البشري المطلوب حاليا في الخارج، منوهة أن البعض يرى المورد البشري عبء وأنا أشوف إنه طاقة جبارة لابد من الاستفادة منها، كما أن لدينا موقع جغرافي مميز جدا ومطمع لكل الدنيا.

وتابعت: عملنا سنة 1991 برنامج مع صندوق النقد والبنك الدولي وانتهى منتصف 1997م، ومن هذا الوقت لم نفعل أي برنامج مع صندوق النقد ولا البنك الدولي.

وأوضحت أننا في الفترة من 2004 حتى 2010 كانت معدلات النمو وصلت 7،5% وحصل تراجع في معدل البطالة وزاد متوسط نصيب الفرد في الدخل، رغم أننا لم نتعامل وقتها مع صندوق النقد الدولي.