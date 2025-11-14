قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عالية المهدي: توزيع الأنشطة الاقتصادية في مصر غير عادل

عالية المهدي
عالية المهدي
محمد شحتة

أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، أن توزيع الأنشطة الاقتصادية في مصر غير عادل، مشددة على ضرورة منح المحافظين حق وضع خطط مستقلة لجذب الاستثمارات كلٌ بحسب مقومات محافظته.

وقالت المهدي، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بعض المحافظات في جنوب مصر أو شمالها أو المناطق النائية مثل مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين تمتلك مزايا كبيرة يجب استغلالها بشكل أفضل، ويجب تشجيع المحافظات على المنافسة فيما بينها لاستقطاب المستثمرين أصبح ضرورة.

وأوضحت المهدي، أن كل محافظة لديها مزايا فريدة، سواء في البحر الأحمر أو الساحل أو جنوب الوادي، ويجب على المحافظين عرض هذه المزايا على المستثمرين وإتاحة مزايا مالية وغير مالية لمدد محددة تصل إلى خمس سنوات بهدف تنشيط الاستثمار، خاصة في المحافظات التي تمتلك موارد مميزة مثل المحاجر والصناعات المرتبطة بها.

وأضافت المهدي أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استثنائي بين آسيا وأفريقيا وجنوب أوروبا، مطالبة بالاستفادة القصوى منه عبر توفير فرص عمل داخل المحافظات لمنع الهجرة الداخلية، قائلة: «لا ينبغي أن يضطر أبناء محافظة مثل سوهاج إلى الهجرة المستمرة للإسكندرية أو القاهرة بحثًا عن العمل».

وتابعت: العالم يشهد تغيرات اقتصادية كبرى، مستشهدة بالسياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة لحماية صناعاتها، مشيرة إلى أن مصر من حقها أيضًا الدفاع عن منتجيها وحماية العمالة المحلية.

ولفتت إلى أن السوق المصرية تُعد أكبر سوق للمنتج المحلي، موضحة أن تحسين البنية التحتية خلال السنوات الماضية ساهم في تعزيز قدرة السوق على استيعاب التوسع الصناعي.
 

