أنا ضده.. عالية المهدي: الدعم النقدي يسبب ارتفاعا في الأسعار

قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنها ضد الدعم النقدي لانه مجرد توزيع فلوس على الناس وهذا سيتبعه رفع الأسعار بسبب إقبال الناس على الشراء.

وأضافت المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الدعم العيني على النقيض فالدولة تستطيع التحكم فيه في الفئات المستهدفة وتوفر لهم السلع في عدد محدود منها.

وأشارت إلى كثرة الفلوس وقلة السلع ستؤدي إلى رفع الأسعار، كما أن الدعم النقدي مع استمرار التضخم وزيادة الأسعار فهذا يؤدي إلى ضعف القيمة الشرائية للمبلغ المخصص للدعم مع مرور الوقت.