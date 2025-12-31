أمم أفريقيا | الجزائر يقسو على غينيا الاستوائية بثلاثية في الشوط الأول

أنهى منتخب الجزائر الشوط الأول من مباراته أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية، متفوقا بثلاثية نظيفة، والمقامة حاليا على ملعب "مولاي الحسن" بالعاصمة المغربية الرباط، في بطولة أمم أفريقيا 2025 والمقامة بالمغرب.

أحرز زين الدين بلعيد الهدف الأول لمنتخب الجزائر في الدقيقة 19 وأضاف فارس شعيبي ثاني الأهداف في الدقيقة 29 قبل أن يضيف إبراهيم مازة الهدف الثالث ويعزز تقدم محاربي الصحراء بثلاثية في الشوط الاول.

يسعى منتخب الجزائر لتحقيق العلامة الكاملة وذلك بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:-

حراسة المرمى: مانديرا.

الدفاع: بلغالي، آيت نوري، توجاي وبلعيد.

الوسط: زروقي، عبدلي، شايبي.

الهجوم: حاج موسى، مازة، بقرار.