مجلس جامعة دمنهور يوافق على منح 21 درجة ماجستير و 5 دكتوراة

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات، والسادة مستشاري الجامعة وأمين الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، و استعراض حصاد إنجازات الجامعة خلال عام 2025، وخططها المستقبلية.

استهل المجلس بتقديم خالص التهنئة القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026، داعيين الله عز وجل أن يبارك جهود الرئيس المخلصة، و أن يُسدد خُطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يتحقق ما يصبو إليه كل مصري وعربي، وأن يعيد هذه المناسبة على فخامته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

كما قدم المجلس التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن المناسبات الوطنية والدينية تجسد قيم المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، وواصل المجلس التهنئة للشعب المصري العظيم ومنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعمال والطلاب، معربا عن تمنياته الخالصة بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصر بالخير والأمن والرخاء، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد الالتزام بقيم الوحدة والتضامن والسلام بين أبناء الشعب المصري، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ الروح الوطنية لمواجهة التحديات المختلفة.

وعن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 - 2026، أشاد "ترابيس" بانتظام أعمال الامتحانات في مختلف الكليات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتطبيق الضوابط المنظمة للامتحانات والتزام الطلاب بالتعليمات المعلنة، كما أشاد بتجهيزات القاعات واللجان، و توفير بيئة مناسبة للطلاب تؤمن لهم أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة، موجها الشكر للقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لمجهوداتهم في الإعداد والتنظيم والمتابعة المستمرة.

و شدد "ترابيس"على ضرورة الانضباط الكامل للعملية التعليمية و الامتحانية، مؤكدًا أهمية الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لسير الامتحانات طبقا لمعايير الجودة، والالتزام بالمواصفات التفصيلية للورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون، ومراجعة الورقة الامتحانية من قبل أستاذ المادة للتأكد من خلوها من الأخطاء المطبعية أو اللغوية، مع التأكيد على التواجد المستمر للسادة عمداء الكليات داخل مقار كلياتهم طوال فترة الامتحانات، لمتابعة انتظام اللجان، والتدخل الفوري لحل أية معوقات قد تطرأ، بما يضمن توفير المناخ الملائم للطلاب، كما شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح أولًا بأول، لإعلان النتائج في أقرب وقت.

هذا وقد وجه "ترابيس" بضرورة مراعاة احتياجات أبناء الجامعة من طلاب الدمج و ذوي الهمم، وتوفير التيسيرات اللازمة لهم، مؤكداً على تجهيز قاعات الامتحانات بما يضمن راحتهم وتسهيل أدائهم للاختبارات، مع ضرورة إعداد ورقة امتحانية خاصة بهم في المواد النظرية تتضمن أسئلة موضوعية يسهل عليهم حلها، والتأكيد على تواجد أعضاء هيئة التدريس للإجابة على استفسارات وملاحظات الطلاب.

رئيس جامعة دمنهور يوجه بضرورة تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة موسم الأمطار و النوات في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية

و في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وجه "ترابيس" بضرورة مراجعة الأسطح جيدا قبل النوات القادمة، والتأكد من كفاءة مصافي مياه الأمطار؛ تجنباً لتسرب مياه الأمطار تفادياً لحدوث أضرار للمباني، والتأكد من سلامة صرف مياه الأمطار الخاصة بالأسطح بطريقة سليمة وآمنة عن طريق الشنايش الخاصة بأسطح المباني.

خلال جلسته، أشاد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، بالجهود المخلصة لفريق عمل أسرة الجامعة التي ساهمت في العديد من الإنجازات خلال العام، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس حجم العمل المؤسسي والتخطيط الجاد الذي تنتهجه الجامعة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن ظهور الجامعة بالمظهر المشرف خلال تلك الفترة هو نتاج عام كامل من الجهد والعمل المتواصل، والذي تحقق بفضل تكاتف وإخلاص جميع فرق العمل التي تسير بخطى ثابتة فى إطار تحقيق رؤية الدولة فى بناء الإنسان المصري وصناعة مستقبل تعليمي واعد، وهو ما انعكس على الإقبال المتزايد من مؤسسات و كيانات كبرى للتعاون مع الجامعة، لما تتمتع به من مصداقية وإمكانات متميزة، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على تطبيق رؤية القيادة السياسية فى بناء الإنسان المصري، من خلال قرارات تترجم قيم العدالة وتكافؤ الفرص، وتدعم البحث العلمي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة الجامعة بمختلف قطاعاتها خلال شهر ديسمبر، كما استعرض "ترابيس" التقرير السنوي لإنجازات العام، وما شهده من تطور في برامج التعاون الدولي، وزيادة معدلات النشر العلمي، وتحسن التصنيفات العالمية، بما يعزز مكانة جامعة دمنهور على المستويين الإقليمي والدولي، وكذا استعرض "ترابيس" الجهود المبذولة لدعم خطة الجامعة الاستراتيجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خـــــلال جلسته ناقش المجلس عدد من الموضوعات ووافق على عدد من القرارات منها:

ـ ترقية "12" من السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات: ( التربية، الزراعة، التجارة، العلوم، التمريض، الصيدلة، الطب البيطري).



ـ منح الدرجات العلمية الآتية:



- شهادة الدبلوم لــ 421 طالب، و درجة الماجستير لـ 36 طالب، بالإضافة إلى 7 درجة دكتوراه.

وفي ختام الجلسة، وجه "رئيس جامعة دمنهور" الشكر لأعضاء المجلس على جهودهم المتواصلة، داعيا الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والمسؤولية للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، والاستمرار في تقديم خدمات تعليمية و بحثية ومجتمعية متميزة، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في طريقها نحو التميز والريادة، دعما لرؤية مصر 2030 في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.