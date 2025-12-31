قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جاهزية واستجابة سريعة.. تعليم جنوب سيناء يُجري تجربة إخلاء ناجحة بمدرسة النصر بطور سيناء

تجربة إخلاء فى مدرسة النصر للتعليم الأساسي
تجربة إخلاء فى مدرسة النصر للتعليم الأساسي
ايمن محمد

أجرى تعليم جنوب سيناء تجربة إخلاء ناجحة لطلاب وطالبات مدرسة النصر للتعليم الأساسي بمدينة طور سيناء، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة المدارس وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من جاهزية المؤسسات التعليمية للتعامل مع الأزمات والطوارئ المختلفة.

وشهد التجربة  عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه  سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، و عزت الصغير، مدير إدارة الأمن، و أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وعمرو طه، مدير إدارة العمليات والأزمات بديوان عام المحافظة، و خالد عثمان، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية و أسامة سمير من إدارة الأمن بالمديرية وكان فى استقبالهم  علي سمير، مدير المدرسة.

ونُفذت خطة الإخلاء وفقًا للسيناريو الموضوع مسبقًا بعد تدريبات عملية جرى تنفيذها للطلاب والعاملين بالمدرسة، حيث ورد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بلاغ افتراضي إلى مدير المدرسة باندلاع حريق في معمل العلوم . وعلى الفور، تم إخطار إدارة الأمن ومكتب مدير المديرية، إلى جانب الجهات المعنية، ومنها الحماية المدنية، والإسعاف، والمرور، والصحة.

وشملت الإجراءات الاحترازية فصل التيار الكهربائي عن المدرسة فور ورود البلاغ، وتنظيم خروج الطلاب والطالبات بهدوء وانتظام إلى نقاط التجمع المحددة بالملعب، مع إخلاء المبنى بالكامل من الطلاب والمعلمين، وحصر الأعداد بدقة، والتأكد من عدم وجود أي حالات فقد أو إصابات خطيرة.

وفي السياق ذاته، وصلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع المدرسة، حيث جرى التعامل مع الحالات البسيطة في مكانها، ونقل المصابين بحالات اختناق إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما باشرت قوات الحماية المدنية أعمال إطفاء الحريق الافتراضي، والتأكد من خلو المبنى من أي عالقين، وتأمين الموقع بالكامل.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أن تجربة الإخلاء حققت أهدافها بنجاح، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس وعي الطلاب والعاملين، وفاعلية التدريب المستمر على خطط الإخلاء والسلامة طوال العام الدراسي، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة ترسيخ ثقافة الوقاية وإدارة الأزمات داخل المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين، وضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ. 

جنوب سيناء مدرسة النصر تجربة إخلاء ناجحة

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

