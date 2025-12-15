قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم وتشن موجة من الاعتقالات على المدن الفلسطينية

أ ش أ

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/، باقتحام عدة مدن فلسطينية و شن موجة من الاعتقالات .


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها عناصر من مخابراته اقتحمت بلدتي بيت صفافا، جنوب شرق القدس، والعيسوية شمال شرق القدس المحتلة وتجولت في شوارعهما، فيما نصب الجنود حاجزاً عسكرياً عند مدخل شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.


على صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بمدينة الخليل بلدتي بيت عوا وحلحول، وداهمت عدة منازل واحتجزت اصحابها واعتدت عليهم بالضرب المبرح وفتشت منازلهم وعاثت خرابا بمحتوياتها، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.


وفي شرق رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، قرية كفر مالك شمال شرق رام الله حيث أفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت كفر مالك، وتنقلت في محيط منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.


كما أضافت المصادر أن اقتحام الاحتلال للقرية هو الثالث خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وفي استمرار لسياسية الاعتقالات للمواطنين الفلسطينين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة مواطنين بعد الاعتداء عليهم فى الخليل.


وفي شمال القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة شبان من بلدة بيت حنينا، حيث أقتحمت البلدة ونصبت حواجز على مداخلها.


أما في محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الليلة الماضية بلدة قباطية جنوب جنين وداهمت عدداً من المنازل فيها وفتشتها ولم يبلغ عن اعتقالات.


وفي شمال غرب رام الله ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب علي عبده عيد البرغوثي (23 عاما) من بلدة بيت ريما، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين بعد الاعتداء عليهم في محافظة الخليل.


على صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بمدينة الخليل بلدتي بيت عوا وحلحول، وداهمت عدة منازل واحتجزت اصحابها واعتدت عليهم بالضرب المبرح وفتشت منازلهم وعاثت خرابا بمحتوياتها، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.


واعتقل الاحتلال شاباً من بيت اجزا شمال غرب القدس بعد مداهمة عدة منازل، واعتدت عليه بالضرب خلال اعتقاله.

