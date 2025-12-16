قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
حوادث

«قضايا الدولة» تواصل استلام ملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد

إسلام دياب

بدأت هيئة قضايا الدولة فعليًا إجراءات استلام ملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2024، وذلك تنفيذًا للإعلان رقم (1) لسنة 2025، وفي إطار خطة الهيئة لاختيار كوادر قضائية جديدة وفق معايير دقيقة تضمن الكفاءة والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية.

وأكدت الهيئة أن التقدم للتعيين يشترط حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد، وألا يتجاوز عمره 30 عامًا ميلاديًا في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الأعلى لقضايا الدولة للتأكد من اللياقة والصلاحية اللازمة للعمل القضائي.

وشددت هيئة قضايا الدولة على أن استكمال إجراءات التعيين مرهون باجتياز الفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة بالكامل، مع التزام المتقدم بتحمل تكلفتها وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وأوضحت الهيئة أن التقديم يتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني لقضايا الدولة، حيث يقوم المتقدم بتسجيل طلب التعيين، وملء وثيقة التعارف، وتحديد موعد المقابلة الشخصية، وذلك عقب سداد مبلغ 3000 جنيه من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.


وبعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني، بدأ المتقدمون بالفعل في التوجه إلى نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن في 8 شارع أبو الفدا – الزمالك، لاستلام ملف التعيين، وذلك خلال الفترة من السبت 13 ديسمبر 2025 وحتى الخميس 1 يناير 2026.
وأكدت الهيئة ضرورة مراجعة الشروط والأحكام الواردة على الموقع الإلكتروني قبل بدء التسجيل، مشددة على عدم الاعتداد بأي طلب غير مستوفٍ للبيانات أو مقدم بغير الوسيلة الإلكترونية المعتمدة.


ودعت هيئة قضايا الدولة الراغبين في الاستفسار أو مواجهة أي مشكلات تقنية إلى التواصل عبر صفحة الدعم الفني الخاصة بمنظومة التقديم الإلكتروني على الموقع الرسمي:


https://www.sla.gov.eg/

«قضايا الدولة» وظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة خريجي كليات الحقوق

