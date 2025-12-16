«قضايا الدولة» تواصل استلام ملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد

بدأت هيئة قضايا الدولة فعليًا إجراءات استلام ملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2024، وذلك تنفيذًا للإعلان رقم (1) لسنة 2025، وفي إطار خطة الهيئة لاختيار كوادر قضائية جديدة وفق معايير دقيقة تضمن الكفاءة والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية.

وأكدت الهيئة أن التقدم للتعيين يشترط حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد، وألا يتجاوز عمره 30 عامًا ميلاديًا في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الأعلى لقضايا الدولة للتأكد من اللياقة والصلاحية اللازمة للعمل القضائي.

وشددت هيئة قضايا الدولة على أن استكمال إجراءات التعيين مرهون باجتياز الفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة بالكامل، مع التزام المتقدم بتحمل تكلفتها وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وأوضحت الهيئة أن التقديم يتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني لقضايا الدولة، حيث يقوم المتقدم بتسجيل طلب التعيين، وملء وثيقة التعارف، وتحديد موعد المقابلة الشخصية، وذلك عقب سداد مبلغ 3000 جنيه من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.



وبعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني، بدأ المتقدمون بالفعل في التوجه إلى نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن في 8 شارع أبو الفدا – الزمالك، لاستلام ملف التعيين، وذلك خلال الفترة من السبت 13 ديسمبر 2025 وحتى الخميس 1 يناير 2026.

وأكدت الهيئة ضرورة مراجعة الشروط والأحكام الواردة على الموقع الإلكتروني قبل بدء التسجيل، مشددة على عدم الاعتداد بأي طلب غير مستوفٍ للبيانات أو مقدم بغير الوسيلة الإلكترونية المعتمدة.



ودعت هيئة قضايا الدولة الراغبين في الاستفسار أو مواجهة أي مشكلات تقنية إلى التواصل عبر صفحة الدعم الفني الخاصة بمنظومة التقديم الإلكتروني على الموقع الرسمي:



https://www.sla.gov.eg/