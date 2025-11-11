ابن حلال .. محمد رمضان ينعى إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة

نعى الفنان محمد رمضان الفنان إسماعيل الليثي الذي توفي إثر حادث مروع.

ونشر رمضان صورة لإسماعيل الليثي وعلق قائلا :" الله يرحمك يالسامعين بالسقي يابن الحلال يابو قلب حلو ربنا يسكنك فسيح جناته.



شيعت اليوم جنازة إسماعيل الليثي الذي وافته المنية أمس في مستشفى ملوي بالمنيا، وتم تشييع الجنازة من إمبابة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد ناصر ، حيث شهدت الجنازة حصور هائل وحشود ضخمة من الأهل والأصدقاء ومحبي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.



توافد عدد كبير من أهالي منطقة إمبابة ونجوم الفن الشعبي وأقارب وأصدقاء المطرب الراحل إسماعيل الليثي إلى منزله في محافظة الجيزة اليوم، لتشييع جثمانه وأداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى بمقابر العائلة.