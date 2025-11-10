قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ومكان جنازة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بصوت يلامس الأرواح.. محمود الشحات أنور يحيي عزاء والد محمد رمضان

القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور
القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور
محمد صبري عبد الرحيم

أحيا القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور، مساء أمس، عزاء والد الفنان محمد رمضان، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان الفنان محمد رمضان، استقبل نجوم الفن والمجتمع والأصدقاء المعزين لتلقي واجب العزاء في وفاة والده الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي.

عزاء والد محمد رمضان

وتوافد نجوم الفن والمجتمع على عزاء والد محمد رمضان، الذي أقيم بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر، ومنهم الفنان سيد رجب، الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان عصام السقا، الفنانة دينا فؤاد، وعلاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.

وشيع جثمان والد الفنان محمد رمضان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن منهم: أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد سلامة.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن وفاة والده، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥).

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء وكتابة نعي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعوا له بالرحمة والمغفرة ولـ محمد رمضان وشقيقه محمود وأسرتهما بالصبر على الفراق.

الشيخ محمود الشحات أنور محمود الشحات أنور القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور محمود الشحات أنور يحيي عزاء والد محمد رمضان عزاء والد محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يتفقد اللجان الانتخابية خلال جولته المسائية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب

محافظ الأقصر يتفقد اللجان خلال جولته المسائية لمتابعة سير التصويت بانتخابات النواب

جانب من الاجتماع

حلول غير تقليدية للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان

النواب

الاطمئنان على صحة رئيس لجنة باسوان لإصابته فى حادث سير

بالصور

تسريب صور سيارة بنتلي السيدان الجديدة.. كسرت كل القواعد

بنتلي
بنتلي
بنتلي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد