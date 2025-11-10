بصوت يلامس الأرواح.. محمود الشحات أنور يحيي عزاء والد محمد رمضان

أحيا القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور، مساء أمس، عزاء والد الفنان محمد رمضان، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان الفنان محمد رمضان، استقبل نجوم الفن والمجتمع والأصدقاء المعزين لتلقي واجب العزاء في وفاة والده الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي.

عزاء والد محمد رمضان

وتوافد نجوم الفن والمجتمع على عزاء والد محمد رمضان، الذي أقيم بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر، ومنهم الفنان سيد رجب، الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان عصام السقا، الفنانة دينا فؤاد، وعلاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.

وشيع جثمان والد الفنان محمد رمضان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن منهم: أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد سلامة.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن وفاة والده، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥).

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء وكتابة نعي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعوا له بالرحمة والمغفرة ولـ محمد رمضان وشقيقه محمود وأسرتهما بالصبر على الفراق.