بتلاوته العطرة للقرآن.. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

استهل القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور، مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد بالعاصمة الإدارية الجديدة بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، حيث صدح صوته بتلاوة خاشعة من سورة النساء.

وشهد الاحتفال حضورًا رفيع المستوى، وعلى رأس الحاضرين المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار محمد شوقي النائب العام، إلى جانب أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة.

ويأتي هذا الاحتفال تجديدًا للعهد بأن الأمانة والعدل هما الركيزتان الأساسيتان لعمل أعضاء النيابة الجدد؛ مسؤولية أمام الله أولًا، ثم أمام الوطن وشعبه، كما شهدت كواليس الحفل عكست مدى حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتأكيد رسالة القضاء كحصن للحقوق وضمان للعدل.

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية

وكان أعضاء النيابة العامة الجدد أدوا اليمين القانونية أمام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، وقد تمت مراسم حلف اليمين بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتى مراسم حلف اليمين تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رقم 446 لسنة 2025 بتعيين أعضاء النيابة العامة الجدد بدرجة معاون نيابة من دفعتي 2020 و2021 ، والذى يٌعد قرارا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري، إذا أتاح للمرأة المصرية الالتحاق بوظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة منذ بداية السلم القضائي.