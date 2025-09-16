قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البكالوريا والإيجار القديم وأسعار البنزين.. رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا
كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها
وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا
فقد الاتصال بالواقع وكاذب.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين
ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم
حتى باب المزاح.. أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا
الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A
رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بتلاوته العطرة للقرآن.. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد
مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد
محمد صبري عبد الرحيم

استهل القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور، مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد بالعاصمة الإدارية الجديدة بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، حيث صدح صوته بتلاوة خاشعة من سورة النساء.

وشهد الاحتفال حضورًا رفيع المستوى، وعلى رأس الحاضرين المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار محمد شوقي النائب العام، إلى جانب أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة.

ويأتي هذا الاحتفال تجديدًا للعهد بأن الأمانة والعدل هما الركيزتان الأساسيتان لعمل أعضاء النيابة الجدد؛ مسؤولية أمام الله أولًا، ثم أمام الوطن وشعبه، كما شهدت كواليس الحفل عكست مدى حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتأكيد رسالة القضاء كحصن للحقوق وضمان للعدل.

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية

وكان أعضاء النيابة العامة الجدد أدوا اليمين القانونية أمام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، وقد تمت مراسم حلف اليمين بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتى مراسم حلف اليمين تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رقم 446 لسنة 2025 بتعيين أعضاء النيابة العامة الجدد بدرجة معاون نيابة من دفعتي 2020 و2021 ، والذى يٌعد قرارا تاريخيا  غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري، إذا أتاح للمرأة المصرية الالتحاق بوظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة منذ بداية السلم القضائي.

الشيخ محمود الشحات أنور محمود الشحات أنور النيابة العامة الجدد مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

كأس إيزى كارت مصر

فعاليات بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 لسيارات الكارتنج .. فيديو

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

