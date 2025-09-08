قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخدنا حقوقنا.. أول تعليق من ضحية واقعة مطاردة طريق الواحات بعد الحكم على المتهمين
48 دولة يمكنك دخولها بجواز السفر فقط.. تعرف عليها
القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية
الأطفال باتوا يقولونها.. أمين الإفتاء يحذر من خطورة تكرار الحلف بالطلاق
نتنياهو يصعد بلهجة الحرب| مناورة برية محتملة في غزة ومصر ترفض سيناريو التهجير.. خبير يوضح
الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا
فيفا يخطر اتحاد الكرة بأحقية الزمالك في قيد أوشينج
على الفيسبوك.. «كاسبرسكي» تحذر من حملة جديدة لسرقة البيانات
مختار جمعة: جمال اللغة العربية لا ينقصه شيء
الإليزيه يكشف خطوات ماكرون المقبلة بعد سقوط الحكومة الفرنسية
ارتفاع حصيلة هجوم القدس إلى 10 قتلى إسرائيليين
قيادي بمستقبل وطن: تهديدات نتنياهو ضد غزة حرب نفسية يائسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يشهدان احتفالية المولد النبوي بنادي قضاة مصر

احتفالية المولد النبوي بنادي قضاة مصر
احتفالية المولد النبوي بنادي قضاة مصر
محمد صبري عبد الرحيم

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، احتفال نادي قضاة مصر بذكرى المولد النبوي الشريف ، وكان في استقبال الضيوف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أبو الحسين فتحي قايد، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة.

وأضفى القارئ الشيخ محمود الشحات أنور أجواءً روحانيةً مميزة بتلاوته العطرة لآياتٍ الذكر الحكيم من سورة الأحزاب، ابتهاجًا بمولد سيد الخلق ﷺ.

وحضر الاحتفال الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب لفيف من المستشارين وقيادات من وزارتي العدل والأوقاف.

وزير الأوقاف: النبي علم الله به البشرية مكارم الأخلاق

وفي مستهل كلمته، أكد وزير الأوقاف أن شرف الزمان يكون بما يشهده من أحداث، أو بما أودع الله فيه من النور والتجلي، وقد تمثلت أعظم العطايا والتجليات في لحظة ميلاد النبي ﷺ، الذي ختم الله به رسالات السماء، وعلم البشرية به مكارم الأخلاق، فما وجد يوم عرفة ولا بدر ولا ليلة القدر ولا ليلة الإسراء إلا من لحظة ميلاده ﷺ، فصار يوم مولده يوم الأيام، منه تفرعت تلك الكمالات، وشرفت الأيام والأزمان.

وأشار إلى أن الاحتفال بمولده الشريف واجب على جميع أمته، فهو فرح بفضل الله ومنته، فلا عجب أن نفرح وأن نبتهج، لقول الله عز وجل: "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ"، فأيُّ فضلٍ خيرٌ من رسول الله ﷺ، وأيُّ رحمةٍ أجلّ من النبي ﷺ،  فهو المقصود في هذه الآية المباركة.

وفي ختام كلمته دعا وزير الأوقاف الحضور إلى قراءة فاتحة الكتاب، مبتهلًا إلى الله بالدعاء أن يجعل فرحنا بنبيه شفيعا لنا عنده وعند الله، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسائر بلاد العالمين، وأن يرفع الكرب عن أهلنا في فلسطين.

المولد النبوي ذكرى المولد النبوي الشريف نادي قضاة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

ترشيحاتنا

عمرو اديب

تطيل العمر.. سلاح عمرو أديب لمحاربة الشيخوخة

الكزبرة

كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص .. اكتشف فوائد الكزبرة

مفيدة شيحة توجه رسالة لنفسها في عيد ميلادها: برافوا فخوره بنفسي وبرغم كل اللي مريت بيه حافظت على نفسي وكرامتي

فخورة بيكي جدا .. مفيدة شيحة توجه رسالة لنفسها في عيد ميلادها

بالصور

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد