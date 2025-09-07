قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

احتفال مهيب.. وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن بمسجد سيدي إبراهيم المتبولي في المرج

وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن
أحمد سعيد

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، احتفالًا مهيبًا لتكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد سيدي إبراهيم المتبولي بالمرج، وسط أجواء روحانية ووطنية مفعمة بالفرح والابتهاج، بحضور حاشد من أهالي المنطقة والمشاركين. 

واصطف الأطفال الفائزون أمام المسجد ترحيبًا بالوزير، فيما استقبله الأهالي بالزغاريد والهتافات الوطنية مرددين "تحيا مصر"، وتعالت الأناشيد الدينية التي أضفت على الحفل طابعًا روحانيًّا مبهجًا.

وخلال كلمته، وجّه وزير الأوقاف، الشكر والتقدير لإدارة المجمع الخيري ومؤسسة محمد جلال الخيرية الداعمة، مؤكدًا أن حفظ القرآن الكريم ليس غاية في ذاته فحسب، بل هو سبيل للتفوق والتميز في مختلف المجالات العلمية والعملية. 

ودعا وزير الأوقاف، إلى الجمع بين إتقان كتاب الله والتفوق الدراسي، موضحا أن القرآن الكريم باعث على مكارم الأخلاق، وأن صاحب القرآن ينبغي أن يتحلى بالصدق والهمة العالية ومكارم الأخلاق، محذرًا من خطورة سوء الخلق. 

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أهمية المراجعة المستمرة للقرآن الكريم، كما أكد الوزير أن من أعظم أهداف الكتاب تنشئة أطفالنا على غرس حب الوطن، وتعظيم معنى الولاء لوطننا العظيم مصر في وعي الأجيال الناشئة. 

أسامة الأزهري: تكريم حفظة القرآن الكريم يثبت عناية الدولة بكتاب الله

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن تكريم حفظة القرآن الكريم يثبت عناية الدولة بكتاب الله وأهله، وحرصها على غرس القيم الإيمانية والتقوى في نفوس الناشئة، بما يضيء لهم طريق العلم والفضيلة. 

وفي لفتة كريمة، كرم وزير الأوقاف الحاج سيد جلال بإهدائه مصحفًا؛ تقديرًا لجهوده، كما أثنى على الأداء المتميز للقارئ الطبيب أحمد نعينع، الذي اختتم الحفل بقراءة سورة الفاتحة والدعاء لمصر أن يحفظها الله بحفظه الجميل، ثم الصلاة والسلام على النبي ﷺ. 

جدير بالذكر أن هذه المسابقة القرآنية والابتهالية أقامتها وزارة الأوقاف المصرية، لأبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف. 

جاء ذلك بحضور كل من الشيخ محمود أبو العزايم، مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب، والدكتور خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والحاج سيد جلال، رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد جلال الخيرية.

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف

