قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي و"صوت هند رجب" يحصد جائزة الأسد الفضي
شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال غزة وخان يونس
وزير الطيران المدني: تطور نوعي فى أسطول مصر للطيران
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو في البرازيل| صور
تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ
مؤشرات أسعار الحج السياحي 1447هـ ورسوم جدية الحجز
إعلام عبري: الإمارات تهدد بالانسحاب من اتفاقيات إبراهيم إذا مضت إسرائيل في ضم الضفة الغربية
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد البوصيري|صور
تحديد جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم في دعوى تعويض ضد أحمد صلاح حسني
Roblox.. جنة الأطفال الافتراضية أم فخ التهديدات الخفية؟
بشرى سارة لـ جمهور الأهلي قبل مباراة إنبي
مارك زوكربيرج يقاضي مارك زوكربيرج بسبب المعاناة.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يهنئ الصحفيين بالمولد النبوي ويشيد بمبادرة «صحح مفاهيمك»

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أ ش أ

هنّأ وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، جموع المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مشيدًا بمبادرة نقابة الصحفيين التي دعت إلى الاحتفال بذكرى مولد الرسول الكريم ﷺ، معتبرًا أن هذه الدعوة النبيلة أدخلت البهجة والسرور على أعضاء النقابة. 
وأكد أن لمسة الوفاء التي صاحبت الاحتفالية اكتملت بمراسم توزيع شهادات العمرة على عدد من الزملاء الصحفيين من زوّار بيت الله الحرام.
وأشار الأزهري – خلال الصالون الثقافي الذي عقدته نقابة الصحفيين اليوم /السبت/ - إلى مبادرة وزارة الأوقاف "صحح مفاهيمك"، موضحًا أنها ستُطلق قريبًا في مختلف محافظات الجمهورية، وأنها تمثل جهدًا مؤسسيًا متكاملًا تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة لرصد السلبيات المجتمعية ووضع الحلول المناسبة لها.
وأضاف أن المبادرة تقوم على التنسيق بين مختلف فروع العلوم الشرعية والاجتماعية والنفسية والتربوية، بما يجعلها مشروعًا وطنيًا خالدًا يليق بمكانة مصر، ويهدف إلى حماية الوطن وصون وعي أبنائه.
وخلال كلمته في الاحتفال، لم يغفل وزير الأوقاف الإشارة إلى الجروح النازفة في جسد الأمة، مؤكدًا أن مصر لا تنفصل وجدانيًا عن قضايا أشقائها.. وقال: «لدينا جرح غائر في السودان الشقيق، وهو جزء من وجداننا، يربطنا به تاريخ مشترك، وحاضر واحد، وروابط أسرة وقبيلة واحدة.. وسيبقى السودان في قلوبنا حتى يعافيه الله من محنته».
كما أكد الأزهري أن ليبيا تمثل جزءًا لا يتجزأ من الوجدان العربي والمصري، مشددًا على أن مصر ترى في آلام أشقائها آلامًا لها، وفي استقرارهم استقرارًا لأمتنا كلها، داعيًا الله أن يحفظ جميع الأوطان العربية وأن يرفع عنها البلاء.
وأوضح أن قضايا الأمة العربية حاضرة دومًا في وجدان الشعب المصري، مشيرًا إلى أن ما تعانيه دول شقيقة مثل اليمن والعراق وسوريا ولبنان يشكل جروحًا نازفة في جسد الأمة، غير أن القضية العظمى والمركزية ستظل فلسطين.
وشدد الأزهري على أن الشعب المصري يعلنها واضحة مدوية وكلمتنا واحدة وصارخة للعالم كله، لا حل لهذه الأزمة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. 
وأكد أن مصر تبذل كل ما في وسعها لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم، ودعم صمودهم في مواجهة محاولات الاقتلاع والتشريد.
وقال وزير الأوقاف إن احتفال هذا العام بذكرى مولد النبي الأعظم ﷺ يحمل خصوصية بالغة كونه يوافق مرور 1500 عام على الميلاد النبوي الشريف، وهو حدث استثنائي يستوجب أن نقدّر مقامه حق تقديره. 
وأوضح أن الرسول ﷺ بُعث رحمة للعالمين، يبني الإنسان ويحميه من عوامل الإحباط واليأس والحيرة، مضيفًا: «إن رسالتنا اليوم في هذه الذكرى المباركة هي الرسالة التي أطلقها النبي الكريم: لا تحزن إن الله معنا».
وأشار الأزهري إلى أن الرسول ﷺ علّمنا محبة الأوطان، ومن هنا فإننا نضع مصر في مكانتها اللائقة بين الأمم، بكل ما أجرى الله على أرضها من حضارة وتاريخ وإبداع ورؤية، وبما أنجبت من قادة وزعماء وعلماء وكتّاب وأدباء أسهموا في صناعة الحضارة الإنسانية.
كما أكد أن بعثة الرسول ﷺ كانت رسالة للإنسان والأوطان والعمران، موضحًا أن صناعة الحضارة لا تقوم إلا على محبة المهن والتفاني في أدائها، وهو ما علّمه النبي لأصحابه حتى تستقر الأوطان وتزدهر.
وفي ختام كلمته، وجّه وزير الأوقاف الشكر إلى نقابة الصحفيين باعتبارها منارة وطنية تحتضن رموز الصحافة المصرية العريقة، مؤكدًا أن النقابة أدخلت البهجة على هذه المناسبة العطرة، ومشيدًا بدور الصحفيين الذين يحملون أمانة الكلمة ويدافعون عن قضايا الوطن والأمة بالصدق والشجاعة.
وشدد على أن ذكرى المولد النبوي الشريف ليست مجرد احتفال عابر، بل هي محطة متجددة لإحياء القيم النبوية في حياتنا، واستلهام معاني الرحمة والعدل والوعي.
 

وزير الأوقاف المولد النبوي الشريف نقابة الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان المشروع القومي للموهبة الحركية ببورسعيد

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان المشروع القومي للموهبة الحركية ببورسعيد

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان بطولة الجمهورية للشركات رقم (58)

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان بطولة الجمهورية للشركات رقم (58)| صور

اتحاد شمال إفريقيا ينظم يوما مفتوحا لمناقشة قضايا الكرة النسائية

اتحاد شمال إفريقيا ينظم يوما مفتوحا لمناقشة قضايا الكرة النسائية|صور

بالصور

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

يمنع أمراضا خطيرة ويحسن الخصوبة .. ماذا يحدث عند تناول التمر يوميا

التمر
التمر
التمر

تأثيرات خطيرة لإدمان الوجبات السريعة.. فكيف تتخلص منها

كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟
كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟
كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟

دخل حالة الطوارئ وطلع تانى .. كيف تنتقل عدوى جدري القرود

جدرى القرود
جدرى القرود
جدرى القرود

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد