طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
ديني

وزير الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك تشارك فيها 15 وزارة وهيئة حكومية .. صور

وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين احتفالًا بتوزيع تأشيرات العمرة
وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين احتفالًا بتوزيع تأشيرات العمرة
محمد شحتة

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مساء اليوم، في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها نقابة الصحفيين بمقرها، ضمن صالون لجنة الشئون العربية، احتفالًا بتوزيع تأشيرات العمرة، وسط حضور واسع من القيادات الدينية والإعلامية والثقافية، حيث كان في استقباله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، السكرتير العام للنقابة، وعدد من قيادات النقابة، حيث رحّب نقيب الصحفيين بالحضور، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون مع المؤسسات الدينية الوطنية في نشر الوعي وقيم الإسلام السمحة.

 كما شهد الحفل حضور الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الياقوتي، وزير الأوقاف السوداني الأسبق.

وفي كلمته، وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للنقابة ولنقيب الصحفيين على الدعوة الكريمة، مهنئًا الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومؤكدًا أن إدخال السرور على الفائزين بزيارة بيت الله الحرام وأداء العمرة من أعظم صور الفضل والبر.

كما أشار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تشترك فيها نحو خمس عشرة وزارة وهيئة، مبينًا أنها تهدف إلى مواجهة الأفكار المغلوطة وبناء وعي رشيد.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى أننا نمر اليوم على نحو ألف وخمسمائة عام من مولد سيد الخلق أجمعين، الذي بعثه الله رحمة للعالمين، موضحًا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على ثلاثة معانٍ كبرى: بناء الإنسان القوي، وترسيخ حب الأوطان، ورسالة العمران، مؤكدًا أن حب الوطن أمانة وواجب ديني.

وتزينت أجواء الحفل بباقة من الفقرات الإنشادية الروحانية، قدّمها المنشد محمود هلال، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون؛ مما أضفى على الأمسية طابعًا وجدانيًا مميزًا

وفي ختام الفعاليات، جرى تسليم تأشيرات العمرة للفائزين، كما أهدت نقابة الصحفيين درع النقابة إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ تقديرًا لجهوده الدعوية والفكرية.

الأوقاف وزير الأوقاف نقابة الصحفيين مبادرة صحح مفاهيمك العمرة المولد النبوي

