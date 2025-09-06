وزير الأوقاف: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، خلال مشاركته احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف، إننا كمصريين نرفض رفضا قاطعا قيادة وشعبا تهجير الفلسطينيين من أرضهم مهما كانت التضحيات والتحديات ومها كانت المجاعة أو الإيبادة".

وأضاف وزير الأوقاف: "لا حل لهذه الأزمة إلا بثبات الأشقاء الفلسطينيين في ارضهم ونعلنها انه لا حل إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67".

وأشار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى أن مبادرة "صحح مفاهيمك" ليست فرديا من وزارة الأوقاف بل تتشارك فيه مع مؤسسات الدولة من أجل رصد السلبيات التي يعاني منهة الإنسان المصري المعاصر من أجل وضع حلول لها.

وأوضح "الأزهري"، أننا نتذكر الجروح النافذه في امتنا العربية ومنها جرح غائر في السودان الشقيق وهو عزيز على قلوبنا وجزء من وجدانا ويربطنت بهم وحدة التاريخ المشترك ولا يزال السودان في قلوبنا، كذلك في ليبيا ولا تعد جزء لا يتحزأ من وجدننا المصري ولدينا ارتباط عميق معهم، وكذلك اليمين والعراق ولبنان".