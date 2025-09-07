وزير الأوقاف الأسبق بالسودان يشيد بمصر ويهنئ نقابة الصحفيين في ذكرى المولد النبوي

ثمّن الدكتور أحمد الياقوتي، وزير الأوقاف الأسبق في السودان، الدور المحوري الذي تضطلع به نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن الصحافة قادرة على حفز الأمم وتفجير الطاقات من خلال الكلمة الحرة الصادقة، وإبراز القيم النبيلة التي تعزز وعي الشعوب.

ووجّه الدكتور أحمد الياقوتي – خلال الصالون الثقافي الذي عقدته نقابة الصحفيين أمس السبت- خالص شكره وتقديره إلى جمهورية مصر العربية، مشيدًا بحسن استضافتها وكرم تعاونها الدائم مع دولة السودان، مؤكدا أن هذا الموقف ليس بجديد على مصر، التي تربطها بالسودان علاقة توأمة أرادها المولى سبحانه وتعالى بين الشعبين الشقيقين، علاقة قائمة على المحبة المتبادلة والتاريخ المشترك.

وأشار إلى أن هذه الروابط الراسخة والتحالف بين البلدين كانت قادرة على مواجهة التحديات كافة وتجاوزها بروح الوحدة والتكامل.

واستحضر الياقوتي في كلمته عظمة الرسول الكريم ﷺ، قائلًا: «حينما وصفه المولى عز وجل بقوله ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، فإنما جعله نموذجًا خالدًا للقيم، فكما وُصف القرآن بأنه قرآن عظيم، وُصف الرسول بأنه نبي عظيم، حاضر برسالته لقيادة الأمة كلها».

وأكد أن مشاريع التغيير الحقيقية لا يمكن أن تُبنى إلا على منهج الرسول ﷺ، إذ إن الاحتفال بمولده هو استحضار للقيم المتجسدة فيه، وما أتى به النبي الكريم ينبغي أن يُتخذ معيارًا للنجاح، ونموذجًا تُقاس عليه التصرفات، فهو القدوة التي تصلح لكل زمان ومكان.

وختم الياقوتي كلمته بتهنئة الأمة الإسلامية عامةً، ونقابة الصحفيين خاصةً، بهذه الذكرى المباركة التي تمثل نشيد الحياة بأكملها، مؤكدًا أننا ننتمي إلى القيم التي جسّدها الرسول الأعظم ﷺ، ومشيدًا بدور النقابة في الاحتفاء بمولده الشريف بما يليق بعظمة المناسبة وقدسيتها.

