قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف الأسبق بالسودان يشيد بمصر ويهنئ نقابة الصحفيين في ذكرى المولد النبوي

صدى وزير الأوقاف الأسبق بالسودان بجوار الدكتور أسامة الأزهري
صدى وزير الأوقاف الأسبق بالسودان بجوار الدكتور أسامة الأزهري
أ ش أ

ثمّن الدكتور أحمد الياقوتي، وزير الأوقاف الأسبق في السودان، الدور المحوري الذي تضطلع به نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن الصحافة قادرة على حفز الأمم وتفجير الطاقات من خلال الكلمة الحرة الصادقة، وإبراز القيم النبيلة التي تعزز وعي الشعوب.
ووجّه الدكتور أحمد الياقوتي – خلال الصالون الثقافي الذي عقدته نقابة الصحفيين أمس السبت- خالص شكره وتقديره إلى جمهورية مصر العربية، مشيدًا بحسن استضافتها وكرم تعاونها الدائم مع دولة السودان، مؤكدا أن هذا الموقف ليس بجديد على مصر، التي تربطها بالسودان علاقة توأمة أرادها المولى سبحانه وتعالى بين الشعبين الشقيقين، علاقة قائمة على المحبة المتبادلة والتاريخ المشترك.
وأشار إلى أن هذه الروابط الراسخة والتحالف بين البلدين كانت قادرة على مواجهة التحديات كافة وتجاوزها بروح الوحدة والتكامل.
واستحضر الياقوتي في كلمته عظمة الرسول الكريم ﷺ، قائلًا: «حينما وصفه المولى عز وجل بقوله ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، فإنما جعله نموذجًا خالدًا للقيم، فكما وُصف القرآن بأنه قرآن عظيم، وُصف الرسول بأنه نبي عظيم، حاضر برسالته لقيادة الأمة كلها».
وأكد أن مشاريع التغيير الحقيقية لا يمكن أن تُبنى إلا على منهج الرسول ﷺ، إذ إن الاحتفال بمولده هو استحضار للقيم المتجسدة فيه، وما أتى به النبي الكريم ينبغي أن يُتخذ معيارًا للنجاح، ونموذجًا تُقاس عليه التصرفات، فهو القدوة التي تصلح لكل زمان ومكان.
وختم الياقوتي كلمته بتهنئة الأمة الإسلامية عامةً، ونقابة الصحفيين خاصةً، بهذه الذكرى المباركة التي تمثل نشيد الحياة بأكملها، مؤكدًا أننا ننتمي إلى القيم التي جسّدها الرسول الأعظم ﷺ، ومشيدًا بدور النقابة في الاحتفاء بمولده الشريف بما يليق بعظمة المناسبة وقدسيتها.
 

وزير الأوقاف الأسبق في السودان نقابة الصحفيين الدكتور أحمد الياقوتي الصالون الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

صدى وزير الأوقاف الأسبق بالسودان بجوار الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف الأسبق بالسودان يشيد بمصر ويهنئ نقابة الصحفيين في ذكرى المولد النبوي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ الصحفيين بالمولد النبوي ويشيد بمبادرة «صحح مفاهيمك»

الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: ميلاد النبي ﷺ ميلاد للوجود كله ومكارم الأخلاق

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد