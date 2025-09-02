بتلاوة تخشع لها القلوب.. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة الإدارية الجدد

أحيا القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، الاحتفالية الخاصة بحلف اليمين القانونية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، وذلك بقاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة.

أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

وكان أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد أدوا اليوم، الثلاثاء، اليمين القانونية أمام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، تمهيدا لاستلام مهام عملهم رسميا مع بداية العام القضائي الجديد بداية شهر أكتوبر.

وتمت مراسم حلف اليمين بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل فى العاصمة الإدارية، وشهد تلك المراسم لفيف من قيادات الوزارة والهيئة.

وبدأت بتلاوة القرآن الكريم وانتهت بالتقاط صورة تذكارية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد مع وزير العدل ورئيس الهيئة، وقيادات الوزارة والهيئة.