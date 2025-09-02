بصوت يلامس الأرواح .. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حفل أعضاء قضايا الدولة الجدد

افتتح القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور، بآيات من الذكر الحكيم، مراسم حفل حلف اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المعينين بـهيئة قضايا الدولة، أمس الأحد، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وحضور المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.

شهد الحفل، الذي أقيم بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضوراً رفيع المستوى، ضَمَّ كُلٌّ من المستشارين مساعدي وزير العدل، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، وذلك لتقديم التهنئة للدفعة الجديدة.

وأدى المُعينون الجدد اليمين القانونية أمام رئيس الهيئة، مُؤكدين الالتزام بأداء مهامهم بتفانٍ ونزاهة، والحرص على كرامة المهنة، والدفاع عن حقوق الدولة وسيادة القانون، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتهم الجسيمة في خدمة العدالة.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب المستشار حسين مدكور عن خالص تهانيه القلبية للمعينين الجدد، مُعَبِّرًا عن ثقته في أنهم سيكونون إضافة قوية لهيئة قضايا الدولة، وسيساهمون بجهدهم وكفاءتهم في دفع عجلة العمل ورفع راية العدل.

وأكد على الدور المحوري للهيئة في حماية أموال الدولة ومصالحها، مُشَدِّدًا على أهمية مواصلة التطوير ورفع كفاءة الأداء لمواكبة رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، وجه الوزير التهنئة للمعينين، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، وحَاثًّا إياهم على ضرورة التمسك بقيم النزاهة والإنصاف، وأن يكونوا سَنَدًا للعدالة وحائط صَدٍّ مَنِيعٍ للدفاع عن حقوق الدولة.

ويأتي هذا الحفل تَتْوِيجًا لمسيرة اجتهَادٍ قام بها المُعينون الجدد، وانْطِلَاقًا لمرحلة جديدة من العطاء في هيئة قضايا الدولة، ليكملوا مسيرة أسلافهم في بناء صرح العدالة.

