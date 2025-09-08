وزير الأوقاف ورموز الصوفية يشاركون في مؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية حول الوعي والتنمية المستدامة

ينظم منتدى حوار الثقافات برعاية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان: “الوعي وركائز تحقيق التنمية المستدامة”، يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 سبتمبر 2025.

ويشارك في الجلسة الرئيسية: الوعي كركيزة للتنمية المستدامة: دور الأفراد والمؤسسات، كل من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأحد أبرز رموز الفكر الصوفي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ويدير الجلسة الإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أما الجلسة الثانية: التحديات الثقافية للتنمية المستدامة*، فيتحدث فيها الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هويدا بركات، أستاذ علوم الإدارة والمدير الإقليمي للشراكات الأكاديمية الاستراتيجية (مصر والشرق الأوسط) – جامعة شرق لندن، والدكتور أسامة النحاس، خبير التراث بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ويديرها الدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتتناول الجلسة الثالثة: مصادر بناء الوعي: الذكاء الاصطناعي والإبداع، مداخلات الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمهندس حسام صالح، رئيس لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمي في تحالف التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، ويديرها الدكتورة سمية الألفي، استشاري تنموي لحقوق الأسرة والطفل.

بينما تشهد الجلسة الرابعة: *تجارب وخبرات الشباب حول الوعي والتنمية المستدامة*، مشاركة الدكتورة فاطمة عايد، رئيس مجلس إدارة جمعية "بأيدينا نطورها" بأسيوط، والدكتور جون جميل، مستشار خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية، والشيخ صلاح منصور، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بالإسكندرية، والقس مراد عادل، راعي الكنيسة الإنجيلية بالقناطر، والدكتورة ريهام خلف، واعظة بوزارة الأوقاف بالمنيا، والأستاذة دميانة عادل، صانعة محتوى بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويدير الجلسة الدكتور يسري مصطفى، باحث واستشاري بناء القدرات.

ويعقّب على الجلسة الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والدكتور طارق أبو هشيمة، مدير المؤشر العالمي للفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ويؤكد المؤتمر على دور الوعي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، عبر منصة تجمع صُنّاع القرار وقادة الفكر والأكاديميين وممثلي المؤسسات الدينية والمدنية، من أجل صياغة رؤى مشتركة تسهم في تعزيز قيم المواطنة وتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق مستقبل أفضل.