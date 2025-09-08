قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ورموز الصوفية يشاركون في مؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية حول الوعي والتنمية المستدامة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

ينظم منتدى حوار الثقافات برعاية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان: “الوعي وركائز تحقيق التنمية المستدامة”، يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 سبتمبر 2025.

ويشارك في الجلسة الرئيسية: الوعي كركيزة للتنمية المستدامة: دور الأفراد والمؤسسات، كل من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأحد أبرز رموز الفكر الصوفي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ويدير الجلسة الإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أما الجلسة الثانية: التحديات الثقافية للتنمية المستدامة*، فيتحدث فيها الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هويدا بركات، أستاذ علوم الإدارة والمدير الإقليمي للشراكات الأكاديمية الاستراتيجية (مصر والشرق الأوسط) – جامعة شرق لندن، والدكتور أسامة النحاس، خبير التراث بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ويديرها الدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتتناول الجلسة الثالثة: مصادر بناء الوعي: الذكاء الاصطناعي والإبداع، مداخلات الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمهندس حسام صالح، رئيس لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمي في تحالف التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، ويديرها الدكتورة سمية الألفي، استشاري تنموي لحقوق الأسرة والطفل.

بينما تشهد الجلسة الرابعة: *تجارب وخبرات الشباب حول الوعي والتنمية المستدامة*، مشاركة الدكتورة فاطمة عايد، رئيس مجلس إدارة جمعية "بأيدينا نطورها" بأسيوط، والدكتور جون جميل، مستشار خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية، والشيخ صلاح منصور، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بالإسكندرية، والقس مراد عادل، راعي الكنيسة الإنجيلية بالقناطر، والدكتورة ريهام خلف، واعظة بوزارة الأوقاف بالمنيا، والأستاذة دميانة عادل، صانعة محتوى بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويدير الجلسة الدكتور يسري مصطفى، باحث واستشاري بناء القدرات.

ويعقّب على الجلسة الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والدكتور طارق أبو هشيمة، مدير المؤشر العالمي للفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ويؤكد المؤتمر على دور الوعي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، عبر منصة تجمع صُنّاع القرار وقادة الفكر والأكاديميين وممثلي المؤسسات الدينية والمدنية، من أجل صياغة رؤى مشتركة تسهم في تعزيز قيم المواطنة وتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق مستقبل أفضل.

الهيئة القبطية الإنجيلية التنمية المستدامة وزير الأوقاف الصوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

ترشيحاتنا

حملات نظافة

حملات نظافة مكثفة حول المدارس استعدادا لاستقبال العام الجديد بكفر الشيخ.. صور

حملات تموينية متنوعة

ضبط 176 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلا مدارس

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً مدارس بتخفيضات تصل إلى 40 %

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد