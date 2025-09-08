وزير الأوقاف يرحب بتعاون أكاديمية الأزهر لتأهيل الوعاظ وخطباء المكافأة لمكافحة التطرف

رحب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالتصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام الرسمية عن فضيلة الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، بشأن استعداد الأكاديمية للتنسيق مع وزارة الأوقاف لتوفير مزيد من علماء الأزهر ووعاظه، حفاظًا على المنابر من غير المؤهلين.

وأوضح الوزير أن الأكاديمية جاهزة أيضًا لتأهيل خطباء المكافأة والمتطوعين وتدريبهم من خلال دورات علمية متخصصة في تفكيك الفكر المتطرف، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء رسالتهم الدعوية بكفاءة عالية.

وأكد وزير الأوقاف تقديره لهذه الروح التعاونية بين أركان المؤسسة الدينية في مصر، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس وحدة الرسالة والغاية في مكافحة الفكر المتطرف ونشر الفكر الديني المستنير، وحماية المجتمع عامة والشباب خاصة من مخاطر التطرف.

وفي هذا الإطار، أصدر الوزير تكليفه لفضيلة الشيخ محمود أبو العزايم، مساعد الوزير لشئون التدريب والمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، بالتنسيق العاجل مع رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، لوضع هذا الاستعداد موضع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

تصريحات رئيس أكاديمية الأزهر

وفي وقت سابق أمس استنكر الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، الفيديو المسيء الذي ظهر فيه صغيرًا -لم يكمل تعليمه- يعتلي منبرًا ويسيء إلى يوم المولد النبوي الشريف.

وأكد الصغير، في بيان، أن ما ورد في هذا الفيديو هو كلام خارج عن منهج الأزهر وتعاليمه المستنيرة ومناهجه التي تحصن العقول من الفكر المتشدد، محذرًا من خطورة استغلال بعض المواقف الفردية للهجوم على المؤسسات الدينية.

وأكد رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة، أن جميع الأئمة بالأوقاف وغيرهم من المصرح لهم بالخطابة هم أبناء الأزهر الشريف، ويقومون بواجبهم في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم.

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة حماية المنابر من استغلال المتشددين، الذين يتحدثون بغير علم وبسوء أدب، ومنع هؤلاء من اعتلاء المنابر والحديث في الشأن الديني، غير أن بعض المنابر لا تزال تعتليها بعض الصغار ممن لم يتلقوا تعليمًا أزهريًّا مكتملًا، إذ كيف يُسمح لتلميذ بالصف الثاني الثانوي باعتلاء منبر تقصده الجماهير في الوقت الذي يشترط فيه القانون الحصول على رخصة للخطابة من الجهة المختصة؟!

