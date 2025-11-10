رئيس جامعة الأزهر يشارك في ندوة حول كتاب كنز الفضيلة بالدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوافدين، في اللقاء الثقافي الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة فريدة محمد علي، عميدة الكلية؛ لمناقشة كتاب (كنز الفضيلة) للكاتبة مريم توفيق وذلك في إطار حرص رئيس جامعة الأزهر على المشاركة في المنتديات الثقافية جنبًا إلى جنب مع الجوانب الإدارية والعلمية.

وفي بداية كلمته، رحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالكاتبة مريم توفيق في رحاب جامعة الأزهر كعبة العلم وقبلة العلماء، ومهد الوسطية والاعتدال في العالم.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بعنوان الكتاب، مبينًا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وهب حياته من أجل الارتقاء بمنظومة الفضائل ومكارم الأخلاق التي تبني الأمم.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن الفضيلة ومكارم الأخلاق أغلى ما يمتلكه الإنسان ويتصف به لافتًا إلى أنها أنفس وأغلى من كنوز المال، معللًا ذلك بأن كنوز المال تفنى ومكارم الأخلاق باقية لا تفنى.

نوه رئيس جامعة الأزهر بأن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- له كلمات مأثورة ونحن نحرص عليها في مقررات الدراسة في الأزهر الشريف، ومنها: «العلم خير من المال؛ لأنك تحرس المال والعلم يحرسك، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق» ورحم الله أمير الشعراء "أحمد شوقي" حين قال:

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن الفضائل أنفس ما تتنافس فيه الأمم، مشيرًا إلى أن مجال الفضائل ومكارم الأخلاق هو المجال الحقيقي الذي يجب أن يكون فيه التنافس الجاد الذي يغوص في لب بناء الحضارات.

ورحب الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة أمين عام بيت العائلة المصرية، بالكاتبة مريم توفيق في رحاب فرع البنات بجامعة الأزهر، موضحًا أن الجامعة تتميز عن غيرها من جامعات العالم بوجود فرع خاص "للبنات" مما يعكس إيمان الأزهر الشريف بدور المرأة وأهميتها في تقدم المجتمع ونهضته داخل مصر وخارجها عن طريق خريجات الجامعة "مصريات - وافدات".

وأشاد عبد الغني بجهود الكاتبة مريم توفيق الثقافية الثرية التي تعكس قوة ومتانة العلاقات بين المسلمين والمسيحيين منذ فجر التاريخ.

وثمن عبد الغني جهودها الفكرية التي تقوم عليها دائما بالتعاون مع الأزهر الشريف التي تعكس قوة ومتانة العلاقات الإنسانية بين المسلمين والمسيحيين داخل الوطن الحبيب مصر، وتعزز الحوار البناء بين أبناء الوطن جميعًا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة.

جدير بالذكر أن الكاتبة مريم توفيق لها مؤلفات عديدة في حب الوطن وعشق الأزهر الشريف؛ منها: "كلمات في أرض السلام، وإمام المصريين، ومع القلب الطيب، ومحبة وسلام، ولصوص الأرض، ونور الحياة، والقدس تنادي، وكان أخرها كتاب: "إمام الإنسانية".