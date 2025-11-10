ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. الأوقاف والثقافة تطلقان سلسلة ندوات توعوية بمكتبة مصر العامة

أطلقت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة الثقافة، سلسلةً من الندوات الثقافية والتوعوية خلال شهر نوفمبر، ضمن فعاليات المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بالدقي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا من كل يوم جمعة، في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين، وحرصهما المشترك على تعزيز الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تمسّ النسيج الوطني والسلم الاجتماعي.

الأوقاف والثقافة تطلقان سلسلة ندوات توعوية

وتأتي هذه الندوات في سياق التعاون المستمر بين الوزارتين لتوحيد الجهود في نشر الفكر المستنير، وتحصين المجتمع ضد الأفكار الهدامة، من خلال تقديم خطاب ثقافي وديني متكامل يسعى إلى بناء وعي وطني رشيد يقوم على الاعتدال والانتماء والمسئولية.

وتهدف المبادرة إلى تصحيح عدد من المفاهيم والسلوكيات التي تؤثر سلبًا على تماسك المجتمع، من خلال مناقشة القضايا التي تمسّ الحياة اليومية للمواطنين، وتقديمها في إطار علمي وثقافي متوازن يؤكد روح التسامح والاعتدال والانتماء الوطني.

وتتضمن فعاليات شهر نوفمبر أربع محاضرات نوعية تتناول موضوعات اجتماعية وسلوكية وأخلاقية مهمة، هي: إدمان السوشيال ميديا، وخطورة الرشوة، والتعدي على الجار، وتكريم كبار السن ورعاية أصحاب الفضل.

ويشارك في هذه الندوات نخبة من العلماء والمفكرين والأدباء الذين يقدمون رؤى تجمع بين الأصالة والمعاصرة، بهدف ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي.

وتؤكد الوزارتان أن مبادرة "صَحّح مفاهيمك" تمثِّل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين الثقافة والدين في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم التسامح والانتماء، ودعم بناء مجتمع واعٍ يقوم على العلم والأخلاق والفكر الرشيد.