قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر
البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش
شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تاج منظومة الأخلاق.. عالم بالأوقاف يوضح معنى وقيمة "السَّعَة"

منظومة الأخلاق
منظومة الأخلاق
أحمد سعيد

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن من أعظم القيم التي تتصدر منظومة القيم والأخلاق هي قيمة "السَّعَة"، لأنها تمثل جوهر الهوية الإنسانية التي تُبنى على الرحمة والتعاون والتكامل بين البشر.

الدكتور أسامة فخري الجندي: السعة تعني أن يكون الإنسان واسع الصدر

وأوضح أحد علماء وزارة الأوقاف، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن السعة تعني أن يكون الإنسان واسع الصدر، قادرًا على تحمّل الآخرين، والصبر عليهم، والتغافل عن زلاتهم، والانفتاح في التعامل معهم، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: 159].

وأشار أحد علماء وزارة الأوقاف إلى أن السعة ليست خُلُقًا فرديًا فحسب، بل أسلوب حياة شامل يظهر في المشاعر والقيم والتصرفات، فهي تعني فقه الشعور بالآخر والمواساة وصناعة المعروف ورفع الحرج والتعاون والبذل والعطاء، كما تشمل التعامل بتقدير واحترام متبادل بين الكبير والصغير، وبين الرجل والمرأة، وبين العالم والمتعلم، بحيث لا يصدر عن الإنسان إلا ما يصنع خيرًا وجمالًا.

وأكد الدكتور أسامة فخري الجندي أن تحقيق الهوية الإنسانية لا يقتصر على الدين أو الانتماء، بل يقوم على قاعدة مشتركة من العدل والرحمة واحترام الإنسان، موضحًا أن قيمة السعة هي التي تبقي المجتمعات متماسكة وتمنح الإنسان مكانته التي كرّمه الله بها.

الدكتور أسامة فخري الجندي أسامة فخري الجندي وزارة الأوقاف الأوقاف السعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار

ترشيحاتنا

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تكثّف فعالياتها التوعوية استعدادا لانتخابات النواب

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

رئيس البرتغال يعرب عن إعجابه وإنبهاره بالمتحف المصري الكبير

رئيس البرتغال يعرب عن إعجابه وانبهاره بالمتحف المصري الكبير

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد