تاج منظومة الأخلاق.. عالم بالأوقاف يوضح معنى وقيمة "السَّعَة"

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن من أعظم القيم التي تتصدر منظومة القيم والأخلاق هي قيمة "السَّعَة"، لأنها تمثل جوهر الهوية الإنسانية التي تُبنى على الرحمة والتعاون والتكامل بين البشر.

وأوضح أحد علماء وزارة الأوقاف، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن السعة تعني أن يكون الإنسان واسع الصدر، قادرًا على تحمّل الآخرين، والصبر عليهم، والتغافل عن زلاتهم، والانفتاح في التعامل معهم، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: 159].

وأشار أحد علماء وزارة الأوقاف إلى أن السعة ليست خُلُقًا فرديًا فحسب، بل أسلوب حياة شامل يظهر في المشاعر والقيم والتصرفات، فهي تعني فقه الشعور بالآخر والمواساة وصناعة المعروف ورفع الحرج والتعاون والبذل والعطاء، كما تشمل التعامل بتقدير واحترام متبادل بين الكبير والصغير، وبين الرجل والمرأة، وبين العالم والمتعلم، بحيث لا يصدر عن الإنسان إلا ما يصنع خيرًا وجمالًا.

وأكد الدكتور أسامة فخري الجندي أن تحقيق الهوية الإنسانية لا يقتصر على الدين أو الانتماء، بل يقوم على قاعدة مشتركة من العدل والرحمة واحترام الإنسان، موضحًا أن قيمة السعة هي التي تبقي المجتمعات متماسكة وتمنح الإنسان مكانته التي كرّمه الله بها.