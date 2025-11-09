قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة حاسمة.. الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة ببرنامج "على مسؤوليتي"| بث مباشر
سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث
خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
ديني

وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، نصيحته لكل مصري بأن يبادر بالمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أنها واجب وطني للجميع، والتوجه إلى المقار الانتخابية للإدلاء بصوته في هذا الاستحقاق الدستوري والوطني. 

وشدد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف في بيان صادر عن وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي، وأن الأمم لا تنهض إلا بمشاركة أبنائها في اتخاذ قراراتها.

وقال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، "إن المشاركة في الانتخابات تعد من أسمى صور الأمانة، حيث يسهم المواطن في اختيار من يتحمل مسؤولية الوطن"، مشددا على أن الصوت أمانة، والإخلاص للوطن عبادة.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن المشاركة في الانتخابات تعكس الوفاء للوطن، وتُعد تعبيرًا عن الوعي والانتماء والمسؤولية، مضيفا أن "الوطن لا يبنى بالحياد بل بالفعل والمبادرة.. فانتخابات الوطن هي تجديد لعهد المواطنة وتجسيد لإرادة الشعب". 

35 مليونا و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى بانتخابات النواب

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن 35 مليونًا و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. 

وذلك على النحو النالى:

-    الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا  (6634318 ناخب)

-    الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخب)

-    الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخب)

-    بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشحًا (2096676 ناخب)

-    المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخب)

-    أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشحًا (3073670 ناخب)

-    سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا ( 3375700 ناخب)

-     قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخب)

-     الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخب)

-     أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخب)

-     البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخب)

-     الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخب)

-     البحيرة تضم 9 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحًا (4388114 ناخب)

-    مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا  (375543ناخب)

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

