ديني

لفتة وطنية.. وزير الأوقاف يشيد بإمام وزّع أعلام مصر على الأطفال بعد صلاة الجمعة

إمام مسجد يوزّع أعلام مصر على الأطفال
إمام مسجد يوزّع أعلام مصر على الأطفال
عبد الرحمن محمد

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بحسن اختيار الشيخ صفوت الخولي، إمام مسجد الشهيد وائل بمدينة المستقبل، عندما بادر عقب صلاة الجمعة؛ بتوزيع أعلام مصر في صورة هدايا رمزية للأطفال المصلين، في لفتة وطنية تنم عن وعي رشيد وبصيرة تعبّر عن روح الانتماء، وتُسهم في غرس حب الوطن في نفوس النشء.

وزير الأوقاف يشيد بإمام وزّع أعلام مصر على الأطفال بعد صلاة الجمعة

وأكد الشيخ صفوت الخولي أن ما قام به تعزيزٌ للدور التربوي للمسجد في بناء الوعي الوطني لدى الأطفال، مبينًا أن الهدايا الرمزية تُسهم في ترسيخ القيم الإيجابية والانتماء الصادق للوطن منذ الصغر.

وأوضح المصلون أن فرحة الأطفال وهم يرفعون أعلام مصر عقب الصلاة جسدت مشهدًا وطنيًّا بديعًا يؤكد أن الفطرة المصرية السليمة نابضة بحب الوطن، وأن المساجد ستظل منارات لغرس القيم الوطنية والدينية السامية. 

وأعربوا عن تقديرهم لوزارة الأوقاف وإمام المسجد على هذا الجهد التربوي المتميز الذي يجعل الوطن وصونه من صميم التدين.

وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة

وكانت وزارة الأوقاف حدَّدت موضوع خطبة الجمعة اليوم 7 من  نوفمبر 2025م، الموافق 16 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة التحذير من خطورة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا على الأطفال، وسبل مواجهة ذلك.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عددًا من القرارات الإدارية والدعوية، تضمنت تكليف كل من: فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح خلف الله - كبير بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد لمدة عام، وفضيلة الشيخ عبد المهيمن السيد محمد إبراهيم - مفتش دعوة أول بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر لمدة عام.

كما وقّع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، بروتوكول تعاون بين الوزارة والشركة بشأن إدارة وتشغيل مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

