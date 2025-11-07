لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر المعتدل الرشيد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت اليوم الجمعة الموافق 7 من نوفمبر 2025م، عددًا من القوافل الدعوية الموسَّعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسَّعة إلى مختلف المحافظات

وجاء في طليعة هذه الجهود انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء، حيث تنقلت القافلة بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، شملت أداء خطبة الجمعة، وعدد من الدروس واللقاءات الجماهيرية الداعمة لأهالي سيناء.

كما انطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي: (كفر الشيخ، والأقصر)، شارك فيهما نخبة من العلماء من الجانبين، وأدوا خطبة الجمعة، وشاركوا في لقاءات دعوية هادفة ترسّخ مفاهيم الانتماء، وتنشر الوعي الديني المستنير.

وتحدّث العلماء المشاركون في هذه القوافل بصوتٍ واحدٍ حول موضوع خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان: "إدمان الأطفال للسوشيال ميديا"، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، مؤكدين أن وسائل التواصل الاجتماعي رغم ما تحمله من إيجابيات، فإن الإفراط في استخدامها، خاصة من قِبَل الأطفال، يخلّف آثارًا سلبية خطيرة على سلوكهم ونموّهم النفسي والاجتماعي.

وضمن المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"، أطلقت الوزارة (26) قافلة دعوية نوعية للواعظات إلى (26) محافظة، تحت عنوان: "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.. الأسباب والحلول".

وسبقت القوافل مقارئ قرآنية للواعظات، تلتها لقاءاتٌ دعوية ركّزت على تعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية، والتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني، وبيان سُبل الوقاية منه، وترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي والمسئول لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه القوافل المتزامنة تُجسِّد دورها الريادي في نشر الخطاب الديني المستنير، وتُعبِّر عن التزامها الكامل بمسئوليتها في بناء وعيٍ وطنيٍّ رشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في كل ربوع الوطن.