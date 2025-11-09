قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بحضور وزيري التعليم العالي والأوقاف ندوة فكرية لتصحيح المفاهيم بجامعة حلوان غدًا

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء الجمهورية الجديدة على أسس من الوعي والانتماء والانضباط، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات الحوارية الهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، وفي ظل إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة "صحح مفاهيمك"، تنظم جامعة حلوان غدًا الاثنين الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥، ندوة فكرية بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويحاضر فيها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف وأحد أبرز رموز الفكر الديني المستنير، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي، بحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ولفيف من قيادات الجامعة ، ود.كريم همام مدير معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويشارك في الندوة لفيف من طلاب الجامعات الحكومية من كافة أنحاء الجمهورية، ووفد من قطاع المعاهد، وجامعة الأزهر، وبعض طلاب الجامعات الخاصة والأهلية.

تستهدف الندوة مناقشة مجموعة من القضايا الفكرية والمجتمعية التي تهم الشباب، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية، حيث تأتي مبادرة "صحح مفاهيمك" لتصحيح مجموعة واسعة من المفاهيم والسلوكيات السلبية التي تمس حياة الناس اليومية، وتؤثر على منظومة القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع، وذلك من خلال خطة توعية وطنية شاملة تمتد لعام كامل.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الندوة تأتي في سياق حرص وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية على دعم المبادرات الوطنية، وتفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في بناء الإنسان المصري الواعي، القادر على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية، والمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن.

وأشار الوزير إلى أنه في ظل التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه مجتمعنا، تأتي مبادرة "صحح مفاهيمك" كخطوة رائدة نحو بناء وعي حقيقي لدى الشباب، وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بناء الجمهورية الجديدة على أسس من الوعي والانضباط.

وأضاف الدكتور عاشور أن التعليم العالي اليوم لا يقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية، بل يمتد ليكون منصة للحوار والتنوير وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تؤثر على استقرار المجتمع وتقدمه، مؤكدًا إيمانه بأن الجامعات المصرية قادرة على لعب دور محوري في هذا المسار من خلال تنظيم فعاليات تثقيفية مثل هذه الندوة، التي تجمع بين الفكر المستنير والخطاب الديني الوسطي، ممثلاً في الدكتور أسامة الأزهري، أحد رموز الاعتدال والتجديد.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن ندوة "صحح مفاهيمك" تأتي تجسيدًا لهذا الالتزام، وتهدف إلى فتح آفاق الحوار البناء، وتقديم خطاب فكري مستنير يعزز من قدرة الشباب على التمييز بين المفاهيم الصحيحة والمغلوطة، في ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وثقافية، موجهاً الشكر للدكتور أيمن عاشور على دعمه المتواصل للجامعات المصرية وإيمانه العميق بدور التعليم العالي في بناء الإنسان المصري، مؤكداً أن جامعة حلوان ستظل دائمًا منبرًا للعلم والثقافة وميدانًا للحوار والتنوير، وساعية بكل طاقتها إلى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب التنمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي وزير التعليم العالي

