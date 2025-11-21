قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شكوك بوجود فساد .. نادية مصطفى تكشف تفاصيل أزمة ملف الإسكان بالموسيقيين

نادية مصطفى
نادية مصطفى
سعيد فراج

كشفت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية عن مطالبتها من قبل بإحالة ملف الإسكان داخل النقابة إلى النيابة مع الحديث عن وجود فساد به وذلك للرد علي هذا الأمر أمام الجميع، قائلة فى بيانها : "أخوتى وأخواتى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، كما تعودتم منى (الصراحة ) أؤكد بكل وضوح أننى كنت أول من طالب منذ اللحظة الأولى لدخول السيد النقيب العام إلى النقابة .. ومع  إعلانه دائما  أمامى عن وجود شكوك بوجود فساد فى ملف الإسكان فطالبت أكثر من مرة أن يحال هذا الملف للنيابة العامة ويتم اتخاذ موقف قانونى واضح وصريح  لبيان عما إذا كان هناك مخالفات من عدمه حفاظاً على حقوق النقابة وأموالها".

وأضافت : " قبل إثبات حق النقابة كان مطلبى الأول والأساسى هو إثبات الحقيقة الكاملة  وإبراء ذمتى حفاظاً  على اسمى وكرامتى ومكانتى وشرفى المهنى الذى بنيته على مدار سنوات طويلة من العمل العام وأمام كل من وثق بى واحترمنى".

ثم اختتمت بقولها : أجدد التزامى الكامل بمواصلة السعى للوصول للحقيقة الكاملة بكل شفافية وبكل احترام للإجراءات القانونية والمؤسسية إحقاقاً للحق وصوناً لكرامة من حملوا الأمانة بأمان وإخلاص".

بيان نادية مصطفى

نقابة المهن الموسيقية

من ناحية أخري كانت  نقابة المهن الموسيقية شهدت حالة من الجدل الواسع مؤخراً، بعد اجتماع عقده نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، والذي كشف خلاله عن وجود مشاكل داخل بعض إدارات النقابة، مما دفعه للمطالبة بتحويل عدد من المسؤولين، إلى جهات التحقيق المختصة، للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية.

نقابة المهن الموسيقية المطربة نادية مصطفى نادية مصطفى مصطفى كامل

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

قرعة الحج

ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

جانب من الحدث

تدشين مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بـ 150 مسجدًا في الوادي الجديد

مستشفي الفرافرة

وكيل صحة الوادي الجديد يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الفرافرة المركزي

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد