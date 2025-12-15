نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات القومية بحدائق العاصمة

استقبل اليوم المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة،المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، خلال جولته التفقدية الموسعة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية الجارية بالمدينة.

تكثيف الأعمال وضغط الجداول

وقد إستهل نائب رئيس الهيئة بصحبة رئيس الجهاز ونوابه ومعاونيه، الجولة بتفقد الأعمال الجارية بمشروع الإسكان المتوسط والتي تضم أعمال تنفيذ عدد (١١١) عمارة بإجمالي ( ٢٦٦٤ ) وحدة سكنية بالإضافة إلى عدد (١٩٦) عمارة بمنطقة ال ٩٠ فدان بإجمالي عدد (٤٧٠٤) وحدة سكنية بمساحات (١٠٠-١١٠-١٢٠) م٢ للوحدة كاملة التشطيب، كما أن كل عمارة مزوّدة بمصعد كهربائي، والوحدات تتكون من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، بتصميمات تراعي البعد الجمالي والوظيفي، وأوضح رئيس الجهاز أن نسبة الإنجاز بلغت ٧٧٪،

وخلال تفقده، وجه بـتكثيف الأعمال وضغط الجداول الزمنية لسرعة الانتهاء من المشروع وتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المحددة. كما أكد على جودة الأعمال وضرورة مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المقررة، كما تم الإطلاع على معدلات تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف صحي – طرق – فرمة)، بالإضافة إلى أعمال التشطيبات الخارجية للعمارات ،إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام، بما يضمن تهيئة بيئة عمرانية متكاملة للسكان،

عقب ذلك، توجه نائب رئيس الهيئة ورئيس الجهاز ومرافقوهم لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي نموذج «الإسكان الأخضر» ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالإعلان الرابع عشر، حيث تفقد سيادته الوحدات السكنية والبنية التحتية من أعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمشروع، موجها بضرورة تسريع وتيرة العمل لتلبية احتياجات المواطنين وضمان تحقيق الرؤية التنموية للمدينة، وأشار المهندس أحمد العربي رئيس الجهاز، إلي أن مشروع الإسكان الأخضر يضم تنفيذ عدد (٤٢٢) عمارة بإجمالي عدد (٩٥٣٤) وحدة سكنية بمساحات ٧٥ و ٩٠ مترًا مربعًا، كاملة المرافق، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ عدد(٢٣)عمارة بعدد (٥٥٢) وحدة سكنية ، كما أنه يجري تنفيذ عدد(٣٩٩) عمارة بعدد (٨٩٨٢) وحدة سكنية وبلغت نسبة الإنجاز للمشروع بالكامل ٨٧ ٪،

وخلال جولته، وجّه برفع المخلفات من المواقع، ومتابعة صيانة أعمال الزراعة بشكل دوري، وتلافي جميع الملاحظات واستكمال أعمال اللاندسكيب ورفع التشوينات من أماكن التنفيذ إلى مواقعها المخصصة، واستكمال أعمال الموقع العام، مع الالتزام برفع معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة،

واستكمل نائب رئيس الهيئة ورئيس الجهاز جولتهم بمشروعات الخدمات، حيث تابع موقف تقدم الأعمال في مشروع تنفيذ الموقف الإقليمي، وأحدث التطورات بالموقف، حيث تم الإنتهاء من أعمال الرصف الداخلية للموقف وجاري الإنتهاء من طبقة الأسفلت للطرق المحيطة، تمهيدا للتشغيل، كما تم المرور على مشروع إنشاء قسم الشرطة ومجمع الخدمات الشرطية بمنطقة مركز خدمات رقم (١٣) بمنطقة ٢٣٥٠ فدان بجوار مبني جهاز المدينة الجديد، والمقام علي مساحة (٢) فدان، إذ تابع سيادته موقف التشطيبات الداخلية لبعض المباني الرئيسية بالمجمع الشرطي، وكذلك أعمال السور الخارجي، للتأكد من الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجودة العالية في التنفيذ، ومدي إنجاز الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، لضمان تسليم المشروع في موعده وتحقيق الاستفادة القصوى منه في خدمة أهالي المدينة،

وفى سياق متصل، وجّه المهندس أحمد العربي، رئيس الجهاز بتكثيف العمالة والمعدات داخل مواقع العمل، ورفع وتيرة التنفيذ في البنود المتبقية، والالتزام بأعلى معايير الجودة في أعمال الواجهات وتنسيق الموقع،كما شدد على الإسراع في تنفيذ أعمال اللاندسكيب، ورفع كفاءة التشطيبات الخارجية، واستكمال أعمال الزراعة وتنسيق المسطحات الخضراء والممرات، ومراجعة أعمال الأرصفة وتكامل عناصر الموقع العام، مع المتابعة اليومية للمواقع لضمان إستمرار الأداء بالمعدلات المستهدفة،

وفي ختام الجولة، أشاد السيد المهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة، بالجهد المبذول والتنظيم الجيد والنتائج الملموسة على أرض الواقع، معربًا عن ثقته في قدرة جميع الأطراف على إنجاز هذه المشروعات القومية الحيوية وفقًا لأعلى المستويات،

كما تحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال هذه المتابعات المستمرة والمكثفة، على تقديم نموذج وطني متميز في إدارة المشروعات العملاقة، يضمن تحقيق الأهداف التنموية ويساهم بشكل فعال في توفير سكن لائق وبيئة معيشية متكاملة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.