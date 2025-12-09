رئيس حدائق العاصمة يوجه رسالة حاسمة للشركات وإنذارات للمتقاعسة

عقد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، اجتماعاً طارئا للشركات التنفيذية المسند لها أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بحضور النواب والمعاونين ومديري الإدارات التنفيذية.

ضوابط حاسمة

وذلك لوضع ضوابط حاسمة وفعالة لدفع معدلات التنفيذ بمختلف مواقع العمل بمشروعات سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل بالمرحلة الخامسة بالاعلان الرابع عشر بحي الأمل، والتي تضم عدد ١١٢٩ عمارة جاري تنفيذها بإجمالي (٢٧٠٩٦) وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة كاملة التشطيب والمرافق ضمن الإعلان الرابع عشر.

وخلال الإجتماع تم تقديم عرض توضيحي عن جميع الأعمال التي تم تنفيذها والجارٍي تنفيذها، مبينا نسب التنفيذ لمواقع العمل، كما استمع لآراء وممثلي الشركات عن بعض المعوقات التي قد تطرأ بالموقع أثناء التنفيذ، موجهاً بسرعة العمل على تذليل أي عقبات إن وجدت،

كما وجه رئيس الجهاز، تنبيهًا شديدًا إلى جميع الشركات المنفذة بعدم السماح بحدوث أي تأخير في مواعيد التنفيذ، وأن الالتزام بالتوقيتات المحددة شرط أساسي لا تنازل عنه، جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة المطلوبة.

إعداد تقرير يومى

كما طالب ، بضرورة إعداد تقرير يومى بنسب التنفيذ لجميع البنود داخل المشروع وتكليف المكاتب الاستشارية بمراجعة تلك النسب مع البرامج الزمنية المعتمدة، كما تم التأكيد على أن تتم الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل لجنة الدعم الفنى للمتابعة ،

وفي ختام الاجتماع أكد المهندس أحمد العربي أنه يتابع بشكل يومي كافة مواقع العمل ميدانيًا، وأن فرق المتابعة داخل الجهاز على تواصل دائم مع الشركات المنفذة لمراجعة معدلات الإنجاز أولًا بأول، لضمان الالتزام الكامل بالمخططات الزمنية وجودة التنفيذ، وصولًا إلى تسليم الوحدات كاملة المرافق والخدمات للمواطنين في التوقيتات المحددة .