بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

لقى شاب وفتاة مصرعهما في حادث سير مروع على طريق كورنيش المقطم بعد اختلال عجلة القيادة وانحراف السيارة واصطدامها بـ حاجز خرساني.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروع على طريق كورنيش النيل في المقطم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني بعد اختلال عجلة القيادة في يد قائدها وانحراف السيارة على الطريق واصطدامها بالحاجز الخرساني.

تم رفع حطام الحادث ونقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.